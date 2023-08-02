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Wanhaber / Ramazan Çetin

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun beraberindeki Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Sevcan Sağlam ile birlikte SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

Burada Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ve Yönetimi ile görüşen ve bir süre istişarelerde bulunan Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, ardından hastane polikliniklerinde ve acil servis bölümünde incelemelerde bulundu.

Laboratuvar alanlarını da ziyaret eden Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Sevcan Sağlam, bir süre buranın işleyişini gözlemledi.

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Sevcan Sağlam, acil serviste yeni düzenleme ile alınan güvenlik önlemleri için hastane yönetimine teşekkür ettikten sonra buradan ayrıldı.