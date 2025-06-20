Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İnsanların ekonomik ve kaliteli sağlık hizmetlerine ulaşma arayışı sağlık turizmi sektörünün gelişiminde önemli rol oynamakla birlikte, küresel sağlık turizmi pazarının son yıllarda tüm dünyada gelişme göstermesine olanak tanımıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak, sağlık turizmi sektörüne yönelik çalışmalarımızla ve destek programlarımızla ülkemizin sağlık turizmindeki hedef destinasyon imajını güçlendirmek bununla birlikte, uluslararası markalarımızla ülkemizin dünyada lider ülke olmasının sağlanması amaçlanmaktadır. 2012-2024 yılları arasında yurt dışından sağlık turisti sayısı 6 kat artışla 1,5 milyona ulaşmıştır. 2024 yılı Sağlık turizmi ihracatımız, 2012-2024 arasında 4 kat artışla 3 milyar dolara yükseldi" denildi.

1701 FİRMA İHRACAT DESTEKLERİNDEN YARARLANMIŞTIR

Heal in Türkiye (healinturkiye.gov.tr) web portalında, sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren 201 kurumun yer aldığı belirtildi. Heal in Türkiye üyesi kuruluşlara sağlanan desteğe ilişkin, "Hizmetler İhracatı Genel Müdürlüğü'nce 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren 5448 sayılı Karar kapsamında yapacakları reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde ilave 10 puan destek sağlanacaktır. Dolayısıyla, anılan portala üye sağlık kuruluşlarımız ve aracı kuruluşlarımız, söz konusu destek kapsamında hedef ülkeler haricindeki ülkelere yönelik yapacakları faaliyetlerde destekten yüzde 60 yerine yüzde 70, hedef ülkelere yönelik faaliyetleri için ise destekten yüzde 70 yerine yüzde 80 oranında faydalanabilecektir.

Ticaret Bakanlığı olarak uygulanan destek programları kapsamında, 2012-2024 yılları arasında 12 yıllık dönemde 1701 firma sağlık turizmi ihracat desteklerinden yararlanmıştır. Diğer taraftan, ülkemizden küresel markalar oluşturma ve bu markaları dünyaca bilinir hale getirerek güçlü bir Türk malı ve hizmeti imajı yaratılmasını amaçlayan destek programımız olan Markalaşma ve TURQUALITY Programımız kapsamında halihazırda toplam 15 adet sağlık turizmi sektörü markası desteklenmektedir.

Bunun yanında, 2024 yılında sağlık turizmine yönelik 213 fuar Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmiş olup, iş birliği kuruluşlarımız tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen 15 sektörel alım ve ticaret heyeti programı desteklenirken sağlık turizmi sektöründe halihazırda 5 adet Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) projesi sürdürülmektedir. Bu doğrultuda, Ticaret Bakanlığı olarak, sürdürülebilir sağlık hizmeti ihracatının sağlanması ve ülkemizin küresel sağlık turizmi pazarından aldığı payın ve sahip olduğu katma değerin arttırılması için sağlık turizmi sektörünün ve sağlık hizmeti ihracatçılarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.