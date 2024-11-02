Van’da İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ÇEKÜS Birimi tarafından sağlık çalışanlarına yönelik önemli bir eğitim programı gerçekleştirildi. Programı başarıyla tamamlayanlara kurs bitiminde eğitim belgesi verildi.

Yenidoğan ölümlerinin azaltılması, yenidoğan bakımında standardizasyon sağlanması ve eli yenidoğana değen her sağlık çalışanının bilgi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ÇEKÜS Birimi tarafından 2 gün süren bir eğitim programı gerçekleştirildi.

BÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, İlçe Devlet Hastaneleri ve Özel Hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde, yenidoğan servisi, doğumhane ve çocuk acil servisinde görev alan sağlık çalışanları eğitimlere katıldı.

Temel Yenidoğan Bakımı Eğitimini başarıyla tamamlayanlara eğitim belgesi verildi.