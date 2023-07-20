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Kendi şartlarının yerine getirilmediğini söyleyen Rusya, süresi 17 Temmuz'da dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı uzatmadı.

Rusya, Ukrayna limanlarına giden gemileri potansiyel askeri hedef olarak göreceğini açıkladı.

Dünya piyasalarında tahıl endişesi

Kiev, Karadeniz bölgesindeki diğer ülkeleri kargo gemilerinin güvenli geçişini sağlamak için devreye girmeye çağırdı.

Moskova'nın tavrı ve yaşanan hareketlilik dünya piyasalarında endişeyle karşılanırken, buğday fiyatları küresel piyasalarda keskin artış kaydetti.

Fiyatlar arttı

Avrupa borsasında buğday fiyatları, çarşamba günü bir önceki güne göre yüzde 8,2 artarak ton başına 253,75 euroya yükseldi.

Mısır fiyatları yüzde 5,4 artarken, ABD buğday vadeli işlemleri çarşamba günü yüzde 8,5 artış gösterdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından bu yana en yüksek günlük artışlar kayıtlara geçti.

Ukrayna: Saldırılar 60 bin ton tahılı yok etti

BBC'nin haberine göre Rusya, tahıl anlaşmasından çekilmesinden birkaç saat sonra Ukrayna limanlarını hedef almaya başladı.

Ukrayna Tarım Bakanı Mykola Solskyi, saldırıların 60 bin ton tahılı yok ettiğini ve tahıl ihracat altyapısının önemli bölümlerinin hasar aldığını söyledi.