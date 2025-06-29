Rojin Kabaiş dosyası kapsamında Diyarbakır’dan Van’a gelen baba Nizamettin Kabaiş, kardeşi Elif Kabaiş ve Diyarbakır Barosu eski Başkanı Avukat Nahit Eren, Van Baro Başkanı Avukat Sinan Özaraz ile birlikte dosya savcısını ziyaret ederek soruşturma süreci hakkında bilgi aldı.

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in soruşturmasında, baba Nizamettin Kabaiş, kardeşi Elif Kabaiş ve avukatlar, Van Cumhuriyet Başsavcılığında dosya savcısı ile görüştü. Van Barosu, hakikatin ortaya çıkarılması için hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

YURTTAN AYRILMIŞ, BİR DAHA DÖNMEMİŞTİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024’te yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş, cansız bedeni 15 Ekim 2024’te Van Gölü’nün Mollakasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında baba Nizamettin Kabaiş, kardeşi Elif Kabaiş ve Diyarbakır Barosu eski Başkanı Nahit Eren, Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz ile birlikte dosya savcısıyla bir araya geldi. Görüşmede, soruşturmanın geldiği aşama değerlendirildi.

Van Barosu tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın geldiği son aşamanın değerlendirildiği belirtildi.

Baronun resmi hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Dosyada hakikatin ortaya çıkarılması ve adaletin tesisi adına hukuki mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.”