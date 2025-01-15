Rojin Kabaiş soruşturmasına yönelik geçtiğimiz günlerde Van Barosu ev sahipliğinde 10 barodan ortak açıklama yapılarak soruşturmanın daha etkin yürütülmesi talep edildi.

Van Baro Başkanı Sinan Özaraz’ın yaptığı açıklamaya göre Rojin Kabaiş soruşturması kapsamında Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ikinci bir savcı daha görevlendirildi.

Soruşturma sürecinin takipçisi olduklarını belirten Van Baro Başkanı Avukat Özaraz, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Rojin Kabaiş dosyasına ilişkin taleplerimiz doğrultusunda, soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ikinci bir savcı görevlendirilmiştir. Dosyada hakikatin tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin takipçisi olduğumuzu ve adaletin sağlanması adına mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririm.”