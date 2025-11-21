Peker'in avukatı Ersan Barkın davayı üstlenebileceğini duyurmasının ardından Sedat Peker, "Türkiye kamuoyuna şunu açıkça söylemek isterim: Rojin kardeşimizin cinayetini aydınlatacak bilgi, belge ve delili kim sağlarsa kendisine 25 milyon lira tarafımdan hediye olarak verilecektir." dedi.

Sedat Peker, Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak bilgi, belge veya delil sunana 25 milyon lira vereceğini açıkladı.

Adli Tıp Kurumu raporu, Rojin Kabaiş'in vücudunda kimliği belirsiz iki erkeğe ait DNA bulunduğunu ortaya koydu.

Rojin Kabaiş'in cansız bedeni 15 Ekim'de İpekyolu ilçesindeki Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de yurttan çıktıktan sonra kaybolmuş ve cansız bedeni 15 Ekim'de İpekyolu ilçesindeki Mollakasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu. Olayın cinayet mi, intihar mı olduğu tartışmaları devam ederken, olayın sırrının çözülmesi amacıyla Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor. Sır perdesi aralanmaya çalışılan olayda, Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi'nin raporu, genç kızın vücudunda kimliği belirsiz iki erkeğe ait DNA bulunduğunu ortaya koymuştu.

SEDAT PEKER: ROJİN KABAİŞ'LE İLGİLİ BİLGİ VERENE 25 MİLYON VERECEĞİM

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Sedat Peker, Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak bilgi, belge ve delil sunana 25 milyon vereceğini söyledi.

Peker, "Rojin'in babasına ulaşması için avukatım Ersan Barkın'a ricada bulundum. Rojin kardeşimizin cinayetinin aydınlatılabilmesi için ailenin yanında olduğumuzu, elimden bir şeyler gelirse katkı sağlamak istediğimi söyledim. Sağolsunlar olur verdiler. Zaten ikinci adli tıp raporu çıktıktan sonra şüpheye yer bırakılmayacak şekilde Rojin kardeşimizin birden fazla insan tarafından tecavüze uğrayıp katledildiği anlaşıldı.

Baba Nizamettin Bey en başından itibaren bu olayı bilenlerin üniversiteden ya da çalıştıkları işten atılma korkusuyla, başlarına bir şey gelir endişesiyle konuşamadıklarını söylüyordu. Saygı abi sizinle yapmış olduğum bu röportaj vasıtasıyla Türkiye kamuoyuna şunu açıkça söylemek isterim: Rojin kardeşimizin cinayetini aydınlatacak bilgi, belge ve delili kim sağlarsa kendisine 25 milyon lira tarafımdan hediye olarak verilecektir. Öğrencilerse üniversiteden atılmayı sorun etmesinler. Bu parayla dünyanın en iyi üniversitelerinde okuyabilirler.

Çalıştıkları yerden (üniversite) atılacaklarını düşünüyorlarsa, bu parayla kendilerine yeni bir düzen rahatlıkla kurabilirler. Canlarına bir zeval geleceğini düşünüyorlarsa onlara şunu söylemek isterim: Türk polisi, jandarması onları mutlaka korur. Ancak bunun ötesinde bu ülkenin namuslu her ferdi gibi ben de bu bilgiyi verenleri korumak için sahip olduğum tüm imkanları seferber ederim." dedi.