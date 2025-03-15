Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan elde edilen bilgilere göre, sigara ve tütün ürünlerinin vergi yapısında dikkat çekici değişiklikler yapıldı.

15 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranında ve maktu vergi tutarında değişikliğe gidildi.

ÖTV ORANI DÜŞÜRÜLDÜ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, sigara ve tütün yerine geçen maddelerden üretilen sigaralarda uygulanan ÖTV oranı yüzde 53,5'ten yüzde 50'ye düşürüldü.

Bu düzenleme ile ÖTV oranında 3,5 puanlık bir indirim gerçekleştirilmiş oldu.

MAKTU VERGİ TUTARI YÜKSELTİLDİ

Bu kapsamda, sigaraların ÖTV oranında indirim yapılırken bu indirimden kaynaklanacak vergi gelirlerindeki azalışı telafi etmek için maktu vergi tutarında artış gerçekleştirildi.

Karara göre, sigaradan alınan maktu vergi tutarı 8,39 TL'den 10,50 TL'ye yükseltildi.

GEREKLİ ARTIŞ MİKTARI 3,8 LİRA

Düzenleme ile sigaranın çarpan etkisi 4,4'ten 3,8'e indirilirken enflasyonla mücadeleye maliye politikası olarak destek verilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Böylece maliyetlerdeki 1 liralık artış nedeniyle sigara fiyatlarında yapılması gereken artış miktarı 4,4 lira değil 3,8 lira oldu.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Bu değişikliklerin sigara fiyatlarına nasıl yansıyacağı ve sektör üzerindeki etkileri önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Söz konusu karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.