Özel yayınlarda konuşan Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin eğitim kalitesini, sunduğu fırsatları ve öğrencilerin gelişimine katkı sağlayan imkanlarını ayrıntılı bir şekilde paylaştı.

Şevli, üniversitenin akademik programları, kampüs olanakları ve sosyal imkanları hakkında bilgi verdi.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Şevli, programda öncelikle Van'ın öğrenim hayatı için ideal bir şehir olduğunu ifade ederek bu durumun öğrenci tercihlerinde önemli bir faktör olması gerektiğini dile getirdi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin öne çıkan özellikleri ve hedeflerinden bahseden Şevli, “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören bir eğitim kurumudur. Kaliteli eğitim, modern kampüs olanakları ve gelişmiş laboratuvar alanlarıyla öğrencilerimize en iyi imkanları sunuyoruz. 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde Van, öğrenciler için cazip fırsatlar sunan bir şehir olarak öne çıkıyor.

Üniversite olarak öğrenci odaklı bir yaklaşımla hareket ediyor, tüm akademik ve idari kadromuzla öğrencilerimizin her alanda yanında yer alıyoruz.” ifadelerini kullandı.

2025-2026 döneminde Van’ın öğrenciler için cazip bir şehir olduğunu belirten Şevli, üniversitenin dijitalleşme ve uluslararası standartlara ulaşma hedeflerinin ön planda olduğunu vurguladı. Üniversitenin öğrencilere dijital destek sağladığını kaydeden Rektör Şevli, Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin akademik ve bilimsel alanda dünya sıralamalarında yer aldığını da sözlerine ekledi.

Şevli, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Başlıca hedeflerimiz arasında dijitalleşme ve uluslararası standartlara ulaşmak yer alıyor. Ayrıca, İnnovan Merkezimizde çeşitli alanlarda dijital destek sağlayarak yenilikçi çalışmalara imza atıyoruz. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, bilimsel ve akademik alanda dünya sıralamalarında yer almakta olup, aynı zamanda Van’ın kültür, turizm, sanat ve müzik şehri kimliğine uygun olarak bu alanlarda eğitim veren bölümlere sahiptir. Bunun yanı sıra, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun en büyük spor kompleksine ev sahipliği yapmaktayız.”