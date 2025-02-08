Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2025 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre 42 ilde ihracat artışı gerçekleşirken, bu illerden biri de Van oldu.

“Genel Ticaret Sistemi (GTS)” esas alınarak hazırlanan verilerde 2025 yılı Ocak ayı verileri de yer aldı.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından ortaklaşa hazırlanarak paylaşılan resmi dış ticaret verilerine Van’a ait ihracat verileri de yansıdı.

Rapora göre 2025 yılı Ocak ayında İstanbul 546 milyon dolarlık artışla ihracattaki yerini koruyarak birinci sırada yer aldı.

2025 yılı Ocak ayında faaliyet illeri bazında ihracatta; İstanbul 4 milyar 854 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli 2 milyar 655 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı.

Ticaret Bakanlığının açıkladığı 2025 yılı Ocak ayı ihracat raporuna göre bir önceki yıla göre 42 ilde ihracat artış gösterdi. İhracatta artış gösteren iller arasında Van da yer aldı.

Van, geçtiğimiz senenin Ocak ayına göre ihracat oranını yüzde 31,23 artırarak 5 milyon 647 bin 785 dolara çıkardı. 2024 yılı Ocak ayında gerçekleşen ihracat oranı ise 4 milyon 303 bin 622 dolar olmuştu.

Van, 2025 yılı Ocak ayı faaliyet illerine göre ihracat oranında Türkiye genelinde yüzde 0,03 paya sahip oldu.