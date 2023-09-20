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Prof. Dr. Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Malatya, Kırklareli, Manisa, Mardin, Muğla ve Muş illerindeki deprem riskini açıkladı.

İL İL KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLENİYOR?

İl il beklenilen depremlerin büyüklüklerini paylaşan Ercan, bir de tsunami uyarısında bulundu.

"TSUNAMİ OLASALIĞI VAR"

Prof. Dr. Ahmet Ercan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

"Şu illerin gelecekte görebileceği en büyük deprem; Malatya; M6,7 (artık deprem uzun süre olmaz) Kırklareli; M5,0, Manisa; M6,9, Mardin; M5,0, Muğla; M7,1, Muş; M6,7. Muğla deniz kıyılarında Güney Ege dalma batma kuşağı depremlerinde süpürtü(tsunami) olasılığı var."

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