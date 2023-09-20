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WanHaber – Fatma Öztürk

Van ve ilçelerinde toplamda 1 milyon 200 bin nüfusun olduğunu dile getiren Milletvekili Dindar, kentin büyükşehir niteliğine yakışmayan temel altyapı sorunlarına değindi.

Ulaşım, enerji, aydınlatma, ısıtma ve diğer alt yapı hizmetlerinin eksikliği ve yetersizliği konularına değinen Van Milletvekili Mahmut Dindar, ilde doğalgaz altyapılarının yetersizliği konusunu da gündeme taşıdı.

AKSA Doğalgaz’ın Van’da hizmet noktasında eksik kaldığını belirten Milletvekili Dindar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın cevaplaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu önergede, “4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği alenen ihlal edilmektedir. Söz konusu yasa ve mevzuat ile düzenlenen hizmet standartları ve süreleri devamlı ihlal edilmektedir” ifadelerine yer verdi.

“YETERLİ BANKO HİZMETİ YOK”

AKSA’da yaşanan yoğunluğu gündeme taşıyan Milletvekili Dindar, doğal gaz abonelik işlemleri için yeterli banko hizmetleri sunulmadığını, kısa işlemlerin uzun süre içinde çözülemediğini, vatandaşın mağdur olduğunu aktardı.

Van Milletvekili Mahmut Dindar, “İlgili kurumun önünde her sabah saat 6-10 arası yüzlerce yurttaşın bekletildiği gözlemlenmiştir. Kurumla yapılan görüşme kapsamında banko sayısının 8-12 kişi olduğu, talebin yüksek olduğu ve personel sayısının yetmediği ifade edilmiştir.

Şirketin Van gibi bir büyükşehirde ve tüm ilçelerde tüm doğalgaz altyapısı için istihdam ettiği personel sayısının yetersiz olduğu, ilçe bazlı bir ofis yapılanmasının ihtiyaç olduğu, banko sayısının arttırılması gerektiği, bu artış sağlanana kadar mobil hizmet ekiplerinin çalışmaya dahil edilmesi gerektiği ifade edilmektedir” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Dindar, şöyle dedi; “Bu bağlamda temel kamu hizmeti olan doğalgaz altyapı ve dağıtım hizmetlerinin sunulabilmesi için söz konusu hizmetin kamu eliyle yürütülmesi, çalışanların kamu personeli yapılması, hizmette yeknesaklık ve standardın sağlanması amacıyla bir çalışma yürütülmesi gereklidir. Bu çalışma yapılana kadar söz konusu şirketin denetlenmesi ve hizmet kusurlarının giderilmeye çalışılması gerekmektedir.”

YSP Van Milletvekili Mahmut Dindar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın cevaplaması istemiyle TBMM’ye sunduğu önergede, AKSA hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar ve doğalgaz işlemlerine ilişkin çeşitli konuların cevaplanmasını talep etti.