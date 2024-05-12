Evrim Akın ile Ev Gezmesi'nin bu haftaki konuğu Pınar Dilşeker kimdir, kaç yaşında? Pınar Dilşeker nereli, evli mi? Evrim Akın ile Ev Gezmesi bu hafta, Türk müziğinin sevilen seslerinden biri olan Pınar Dilşeker'in evine konuk oluyor. Pınar Dilşeker kimdir, kaç yaşında? Pınar Dilşeker nereli, evli mi? soruları vatandaşların merakını uyandırdı. İşte detaylar...

Pınar Dilşeker Kimdir?

Pınar Dilşeker, 25 Temmuz 1972'de dünyaya geldi. Müzik kariyerine konservatuvar eğitimiyle adım atan Dilşeker, müzik dünyasında önemli bir yere sahiptir.

Kariyerinde öne çıkan şarkılarından biri olan "Şinanari" ile 1990'larda büyük bir çıkış yakalayan sanatçı, sahne performansları ve özgün tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahiptir.

Özel hayatında da tanınan bir isim olan Pınar Dilşeker, İbrahim Tatlıses'in "Allahım Neydi Günahım" adlı klibinde rol almasıyla da dikkatleri üzerine çekmiştir.

Pınar Dilşeker'in Evlilik Hayatı

Dilşeker, iş adamı Çetin Yılmaz ile yaptığı evliliği şiddet nedeniyle sonlandırmıştır. Bu birliktelikten Mert Ali adında bir oğlu dünyaya gelmiş ve Dilşeker için en iyi arkadaş olmuştur.

Daha sonra eski Zonguldakspor başkanı İsmail Recai Şanlı ile nişanlanan Pınar Dilşeker, tatil için Milano'ya gitmiş ve romantik anlarını burada fotoğraflarla ölümsüzleştirmiştir.

Sosyal medya hesaplarından mutluluğunu paylaşan Dilşeker, yeni bir sayfa açtığını ve hayatını renklendirdiğini belirtiyor. Sevenleri ise Pınar Dilşeker'in mutluluğunu daima destekleyerek, çiftin düğün haberini heyecanla bekliyor.