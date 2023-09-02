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Geçen hafta cuma günü 84,48 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı, bu hafta geçen haftaya göre yüzde 5,2 artarak 88,92 dolar seviyesinden kapandı. Böylece, brent petrolün varil fiyatı geçen yıl kasım ayından bu yana en yüksek seviyeyi görmüş oldu.

Batı Teksas türü ham petrolün varili ise geçen haftaki kapanışa göre yüzde 7,7 artarak haftayı 86,05 dolar seviyesinde tamamladı. Bu gelişme önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyabilir.

KESİNTİ ENDİŞESİ FİYATLARI YÜKSELTTİ

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dünkü toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, OPEC+ grubunun yeni bir arz kesintisi anlaşması yapmaya hazırlandığını duyurdu. Suudi Arabistan ile Rusya'nın gönüllü petrol üretimi kesintisine ekimde de devam edeceğine yönelik endişeler, petrol fiyatlarını yükseltti.

SUUDİ ARABİSTAN TEMMUZDA, RUSYA AĞUSTOSTA KESİNTİYE BAŞLADI

Suudi Arabistan, temmuzda başladığı, ağustosta uzattığı günlük 1 milyon varil kesinti uygulamasının süresini eylül ayını kapsayacak şekilde uzatmıştı.

Ağustosta da petrol ihracatını günlük 500 bin varil düzeyinde azaltan Rusya ise petrol ihracatını gönüllü olarak azaltmaya devam edeceğini, bu doğrultuda eylülde petrol arzında günlük 300 bin varillik kesintiye gidileceğini duyurmuştu.

ABD'DEKİ GELİŞMELER FİYAT YÜKSELİŞİNİ DESTEKLİYOR

ABD'de iş gücü piyasasındaki yavaşlamaya işaret eden verilerin Fed'in yılın geri kalanında faiz artırımına gitmeyeceği yönündeki öngörüleri güçlendirmesi ise fiyatların yükselişini destekliyor.

AKARYAKITA YENİ ZAMLAR KAPIDA

Akaryakıt fiyatları döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki değişimlere göre belirleniyor. Merkez'in faizi yüzde 25'e çıkarmasıyla 25 lira seviyesine kadar gerileyen doların daha sonra yükselişe geçerek haftayı 26.70'lerden kapatması ve brent petrolün 88,92 dolarla Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesini görmesiyle akaryakıta yeni zamlar göründü. Petrol ve döviz kurunda herhangi bir değişiklik olmazsa akaryakıtta fiyatlar önümüzdeki günlerde artabilir.

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