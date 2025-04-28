DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Geçirdiği aort damarı yırtığı rahatsızlığından sonra terörsüz Türkiye hedefiyle çıkılan tarihi yolda gözler, Önder'e çevrilmiş durumda.

Barışa katkılarına vurgu yapılan Önder'in hayati tehlikesi devam ederken İmralı heyetinde de birlikte olduğu, yıllardır beraber siyaset yaptığı DEM'li Pervin Buldan'dan, duygusal bir paylaşım geldi.

X hesabından Önder'e hitaben bir paylaşım yapan Buldan, Önder'in barış çalışmalarındaki çabasına dikkat çekti.

"BARIŞ YOLUNDA GERİ DÖNÜŞ YOK DEMİŞTİN"

Buldan, şu ifadeleri kullandı:

Çok yaralısın biliyorum. Kalbin yaralı, yüreğin yaralı, beynin, bedenin yaralı. 15 Nisan akşamı geçirdiğin kalp krizi değil seni yaralayan bunu da biliyorum. En son 7 ay önce bir daha, yeniden Barış’a çıkan yola girdiğimiz zaman başladı ağrıların.

Bir Türk, bir Arap Kürt'ün barışını sağlayamaz diyenlere inat “Aman başkanım geri dönüş yok” dedin. Oysa aslında sen Türk, ben de Kürt’tüm. Sen yüreğinin içine Barış’ı yerleştirmiştin. Türk’ü, Kürt’ü, Ermeni'yi, Alevi'yi, Laz'ı, Çerkez’i, kadınları, çocukları koymuştun yüreğinin tam ortasına. 85 milyonu yerleştirmiştin.

"SEN İYİLEŞMENE BAK BEN HALLEDERİM"

Oysa ne fark ederdi ki gönlünü, ömrünü Barış’a adayanın Türk ya da Kürt olmasına. Ben daraldığımda “Rahat ol Başkanım ben hallederim” diyordun.

Şimdi ben sana diyorum sen iyileşmene bak,ben hallederim. İki omuzunun üstüne benim de yükümü koymuştun. Şimdi ben senin yükünü omuzlarıma aldım.

"BARIŞ GÜZEL YÜREĞİNE MERHEM OLACAK"

Sen şimdi hastanenin -3. kartında, yoğun bakımda yaralı bedeninle yatıyorsun. Barış’a giden yola birlikte baş koyduk. Seninle tamamlayacağız. Bu yolda beni, bizi yalnız bırakmayacağını biliyorum. Gerçekleşecek olan Barış senin güzel yüreğine merhem olacak. Hadi uyan, yola devam Sırrı Başkanım.