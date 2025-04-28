S.B.Ü Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, yüksek kolesterolün kalp sağlığını tehdit ettiğini belirterek, kolesterol düşürücü diyet, günde 30 dakika kardiyo egzersizi, sigara ve alkolü bırakma, stres yönetimi, düzenli uyku ve obeziteden kaçınma önerilerinde bulundu. Sağlıklı yaşam tarzıyla kalp hastalıklarının büyük ölçüde önlenebileceğini vurguladı.

SARIKAYA, YÜKSEK KOLESTEROLÜN KALP SAĞLIĞINA ETKİLERİNE DEĞİNDİ

Sarıkaya, sağlıklı yaşam tarzı ile kalp hastalıklarının büyük ölçüde önlenebileceğine vurgu yaptı.

Yüksek kolesterolün kan damarlarında yağ birikintilerine yol açabileceğini ifade eden Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, “Bu birikim uzun vadede kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir. Yüksek kolesterol nedeniyle oluşan plak, zamanla atardamarların içinde büyüdükçe risk ortaya çıkar.

Plaklar, kanın damarlardan geçişini engelleyecek kadar büyüdüğündeyse kalp krizi veya inme meydana gelebilir. Yüksek kolesterolü ve kalp hastalıklarını önleme konusunda diyet, egzersiz ve bazı yaşam tarzı değişiklikleri büyük rol oynar. Özellikle kolesterol düşürücü diyet, düzenli egzersiz ve sağlıksız alışkanlıkları bırakmak bu konuda son derece etkilidir.” dedi.

“EGZERSİZ KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER”

Egzersizin kalp sağlığını desteklediğini belirten Sarıkaya, kardiyo egzersizlerinin kalp atışını ve nefes alma hızını artırdığını, stresi azalttığını ve kilo kontrolüne yardımcı olduğunu söyledi

Sarıkaya, “Egzersiz ve kalp sağlığı yakından ilişkilidir. Kardiyo veya aerobik egzersizler olarak da adlandırılan kardiyovasküler egzersizler, kalp atışını ve nefes alma hızını artıran fiziksel aktivitelerdir. Bu aktiviteler arasında tempolu yürüyüş, yüzme ve koşu yer alır. Günde 30 dakika kardiyo yapmak; kalp hastalığı, diyabet, hipertansiyon ve yüksek kolesterol riskini azaltmak için önerilen minimum düzeydir. Sigara, LDL kolesterolü yükseltirken HDL kolesterol seviyelerini düşürerek damarların tıkanmasına ve kardiyovasküler hastalıklara yol açabilir. Bu riski ortadan kaldırmak için sigarayı bırakmak büyük önem taşır.” diye ekledi.

SİGARA VE ALKOLÜN KOLESTEROL ÜZERİNDEKİ ZARARLARINI SIRALADI!

Alkol, stres, yetersiz uyku ve obezitenin kolesterolü yükselttiğini belirten Remzi Sarıkaya, şu açıklamalarda bulundu:

“Kolesterolü yükselten nedenler arasında alkol de yer alır. Alkol vücuda girdikten sonra parçalanır ve karaciğerde trigliseride ve kolesterole dönüştürülür. Yani alkol tüketimi kandaki trigliseridi ve kolesterolü yükseltebilir. Bu döngüyü kırmak için alkol tüketimini de mümkün olduğunca sınırlamak gerekir. Stres de vücutta HDL kolesterol seviyelerini düşüren iltihaplanmayı tetikler. Bu riski ortadan kaldırmak için stres yönetiminde özel metotlar uygulamak gerekir. Özellikle sakinleştiren aktiviteler yapmak, rahatlatıcı müzikler dinlemek ya da terapi almak faydalı olabilir. Düzenli ve kaliteli uyku da kolesterol seviyelerini iyileştirmeye yardımcı olabilecek faktörlerden biridir.

Çok az uyumak kandaki kolesterol seviyelerini olumsuz etkileyebileceğinden her gün aynı saatte uyuyup uyanmak ve yeterli uyku önemlidir. Obezite, kalp hastalığı riskini artıran faktörler arasındadır. Öncelikle kandaki kolesterol seviyelerini değiştirebilir. Kötü kolesterol ve trigliserid seviyelerinde artışa iyi kolesteroldeyse düşüşe yol açabilir. Ayrıca obez bireylerin vücutları, oksijen ve besin sağlamak için daha fazla kana ihtiyaçları olduğundan kan basıncında artışa da neden olur.”