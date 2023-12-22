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Genel seçimleri geride bırakan Türkiye, şimdi de yerel seçim maratonuna hazırlanıyor.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2024'te yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), sandık sonuçları paylaşım sisteminin kullanımına ilişkin bir genelge hazırladı.

Siyasi partiler sonuçları YSK ile aynı zamanda takip edebilecek.

Türkiye'nin dört bir yanından yüklenen oy pusuluları paylaşım sisteminden görüntülenebilecek.

Güvenli bağlantı oluşturulacak

Seçime katılan siyasi partilerin talepleri doğrultusunda genel merkezleri ile YSK arasında güvenli bağlantı oluşturulacak.

Sonuçları takip etmek isteyen siyasi partilerin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'ne yazılı olarak veya Siyasi Parti Portalı üzerinden talepte bulunması gerekiyor.

Resmi Gazete'de yayınlanan genelgede, siyasi partilerin bilişim altyapılarını hazır hale getirmesi ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü olduğu ifade edildi.

Seçime katılan ve talep eden her bir siyasi partiden 10 kişinin bilgisayarına bu sistem kurulabilecek.

Resmi Gazete'de yayınlanan genelgenin tamamını görmek için tıklayın

Ön seçimlere ilişkin YSK'ya bilgi verilmesi gerekiyor

Yüksek Seçim Kurulu ayrıca siyasi partilerin ön seçim ve aday yoklaması yöntemleriyle aday tespitine ilişkin de bir genelge yayımladı.

Seçimlere katılacak siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını ilişkin 10 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar YSK'ya bilgi vermesi gerekiyor.