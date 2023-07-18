WanHaber – ÖZEL

Türkiye’nin en büyük tuzlu ve sodalı gölü olma unvanına sahip Van Gölü, duyarsız piknikçilerin yarattığı kirlilik yüzünden sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Vatandaşlar konuya dair sosyal medya üzerinden kirliliğe sebep olanları eleştirirken, Vangölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Dr. Erdoğan Özel, doğal yaşam alanlarının bilinçsiz tüketim ve duyarsızlıklar sonucu tahribata uğrasına ilişkin açıklamayı sosyal medya üzerinden yaptı.

“BU ÇÖPLER BİZİM İÇİN UTANÇ VERİCİDİR”

Vangölü Aktivisleri Derneği Kurucu Başkanı Dr. Erdoğan Özel, Van Gölü ve çevresinde etrafa saçılmış çöpler ve kötü görüntülerin utanç verici olduğunu, çevreye karşı saygının arttırılması gerektiğini belirtti.

Özel, konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, “Yıllardır bu konuyu gündeme getirmeye devam ediyoruz. Ancak yıllar geçtikçe kirlilik boyutu da artmaya devam ediyor. Biz dışarıdan Van Gölü’ne çok kötü davranıyoruz. Evimizin önündeki dereleri ve piknik için gittiğimiz sahilleri kirletmeden rahat edemiyoruz. Çöplerimizi sağa sola atmaktan bir türlü vazgeçmiyoruz.

Kendisine saygısı olanın, çevreye de saygısı olması gerektiğini düşünüyorum. Bu çöpler bizim için utanç vericidir. Kirlettiğimiz alanları yine kullanacağız ve temiz bırakma gibi bir davranışımız hiç olmadı. Rol model olmak istiyorsak, bugünden itibaren çocuklarımıza bu konuyla ilgili ders vermemiz gerekiyor” açıklamalarına yer verdi.

Fatma Öztürk