Genç bir nüfusa sahip olmasına rağmen işsizlik konusunda ön sıralarda yer alan Van’da özel sektör personel alımı için İşkur üzerinden ilana çıkıyor. İşkur üzerinden yayınlanan son ilanlara göre, özel sektörde istihdam edilmek üzere farklı alanlarda onlarca personel alımı gerçekleştirilecek.

PERSONEL ARANAN MESLEKLER

Van İşkur sitesi üzerinden verilen ilanlara göre özel işletmeler; aşçı yardımcısı, ortacı (tekstil), ön muhasebeci, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, motorlu taşıtlar lastik tamircisi, pazarlama sorumlusu, anketör, otomotiv boya ustası, tır-çekici şoförü, kalite kontrolcü (tekstil), servis elemanı (garson), reyon görevlisi, satış danışmanı, aşçı, tekstil mühendisi, ambar-depo görevlisi, iç giyim konfeksiyon makineci, insan kaynakları yönetimi meslek elemanı, elektrik teknisyeni, güzellik uzmanı – cilt bakımı uzmanı, konfeksiyon işçisi, grafik tasarımcısı, otel müdürü, otel resepsiyoncusu, temizlik görevlisi, bant şefi (tekstil), overlokçu ve çaycı gibi mesleklerde onlarca eleman alımı yapacak.

Söz konusu alımlara ilişkin detaylar İşkur internet sayfası üzerinden görülebilirken, alınacak personellerde aranan özellikler de belirtiliyor.