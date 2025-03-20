Ayhan Şahenk Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi'nde özel gereksinimli öğrencilerin rehabilitasyonuna katkı sağlamak amacıyla müzik eğitimi veriliyor.

Atölyede darbuka, tef gibi çeşitli müzik aletlerini çalma eğitimi alan öğrencilerin sosyal hayata katılımlarını artırmak için 6 yıl önce koro ve dans grubu oluşturuldu.

Uzman öğretmenleri sayesinde müzikle hayata tutunan 4'ü down sendromlu 5'i de otizmli ve zihinsel engelli öğrenciden oluşan koro, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'nde eğitim aldıkları merkezde sanatseverlerle buluşacak.

Okulun konferans salonunda şarkılar ve dans gösterileriyle güne hazırlanan öğrencilerin koro sayesinde sağladıkları gelişim, ailelerini de mutlu etti.

"Öğrencilerimiz müzikten çok keyif alıyor"

Özel Eğitim Öğretmeni Emre Yavuz, AA muhabirine, koroda yer alan 9 öğrenciden 4'ünün down sendromlu olduğunu söyledi.

Eğitimlerle öğrencilerin ritim tutarak şarkılara eşlik etmeye başladığını belirten Yavuz, "Notalar öğrencilerimizin duygularını ifade etmesine yardımcı oluyor. Konuşmayı başaramayan öğrencilerimiz, müzikle kendilerini ifade ediyor. Müzikten çok keyif alıyorlar. Onlar mutlu olduğunda biz de mutlu oluyoruz." dedi.

Her etkinlik için özel hazırlandıklarını anlatan Yavuz, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimize sosyalleşecekleri ve rahatlayacakları ortam yaratmak için çalışıyoruz. Kurduğumuz müzik ve dans grubuyla bunu başardık. Öğrencilerimiz çok çalışıyor. 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'nde bir etkinlik hazırlıyoruz. Artık repertuvarları gelişti. Bateristimiz, davulcumuz ve zil çalan öğrencilerimiz belli. Sahneye profesyonel olarak çıkmaya hazırız."

"Kendilerini dans ve müzikle iyi ifade ediyorlar"

Müzik ve dansın öğrencilere iyi geldiğinden bahseden Beden Eğitimi Öğretmeni Canan Karakuş ise "Dönem başından bu yana öğrencilerimizle dans ediyoruz. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizle folklorik, yöresel ve pop dansları yapıyoruz. İlerde yarışmalara gitmeyi hedefliyoruz. Müzik ve dans, öğrencilerimiz için çok önemli. Salondan hiç çıkmıyorlar. Kendilerini dans ve müzikle iyi ifade ediyorlar." diye konuştu.

Down sendromlu Ozan Öcal da "Müziği çok seviyorum. Öğretmenlerimizle şarkılar söylüyoruz, dans ediyoruz. Halay çekerken çok eğleniyorum. Gösterimize herkesi bekliyoruz." şeklinde konuştu.