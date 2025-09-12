Van’ın, son yıllarda artan nüfusu ve yetersiz konut stoku nedeniyle ciddi bir barınma sorunuyla karşı karşıya kaldığını belirten Van Emlakçılar ve Bilirkişiler Derneği Başkanı ve Türkiye Emlak Birliği Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi Orhan Özdek, kentin plansız büyümesinin ve imar sorunlarının bu krizi derinleştirdiğini söyledi.

“SORUNUN ÇÖZÜMÜ VAR…”

Özdek, “Van’ın serbest bölge ilan edilmesi lazım. Eğer Van serbest bölge olursa, burası ticari bir merkez olur. Ermenistan, Azerbaycan, İran, Irak’a yakın bir iliz, bu avantajı kullanmalıyız. Serbest bölge istihdamı artırır, işsizlik ortadan kalkar, ekonomi güçlenir ve barınma sorunu da çözülür. Van kalkınır, büyür, hak ettiği noktaya gelir. Van’ın ekonomik ve turizm potansiyelini hayata geçirebilmesi için serbest bölge statüsü kazanması ve imar planlarının modernize edilmesi gerekiyor.” dedi.

“VAN’DA ÇARPIK YAPILAŞMA İMARA DAYALI”

Özdek, imar planlarının güncellenmesi gerektiğini ifade ederek, “İmar durumu şu anda güncellenmiyor, Van’daki çarpık yapılaşma ve altyapı sorunları tamamen imara dayalı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bu konuda ciddi görevler düşüyor, Van’ın geleceği planlanmalı.” diye konuştu.

“YENİ YERLEŞİM YERLERİ AÇILMALI”

Kentin potansiyelinin harekete geçirilmesi için serbest bölge ve imar reformlarının gerektiğini belirten Özdek, “Van, Gaziantep veya Kayseri gibi illerle eşdeğer olabilir, ama imar ve altyapı sorunları buna engel. Yeni yerleşim alanları açılmalı, Edremit ve Erciş yolunda, Tuşba’da Molakasım, Alaköy, Bardakçı gibi bölgelerde imarın önü açılmalı.” şeklinde konuştu.