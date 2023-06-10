Başarılı oyuncu Ozan Akbaba, bu akşam O Ses Türkiye yılbaşı özelde hünerlerini sergileyecek. Son olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle gönüllerde taht kuran Akbaba ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında? Ozan Akbaba nereli, evli mi?

Ozan Akbaba, 9 Haziran 1982 tarihinde Kars'ta dünyaya geldi. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümünden mezun oldu. 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu, öte yandan film müzikleri de yapıyor.

2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klibinde oynadı. Akbaba, son olarak 2015 yılında ATV'de yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırdı.

Ozan Akbaba hangi dizilerde oynadı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2015 - 2021 (İlyas Çakırbeyli)

Güldür Güldür (Şenol)

Poyraz Karayel - 2015 (Taner)

Arka Sokaklar - 2014 (Doktor Veysel)

Kuzey Güney - 2012-2013 (Sümer Tezkan)

Cennetin Sırları - 2011 (Zafer)

Kavak Yelleri - 2007

Kırık Kanatlar - 2005