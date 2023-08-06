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WanHaber / Mehmet Salih Giyci

Van’ın Özalp ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle bazı ev ve tarım arazisi zarar görmüştü. Küçükbaş hayvanların da telef olduğu sel baskınında, maddi zarar meydana gelmişti.

Van milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, sel baskınını meclise taşıdıklarını ve maddi zararın tazmin edilmesi gerektiğini belirtti.

Bu tarz sel baskınlarına karşı sürekli uyarılarda bulunduklarını söyleyen Sayyiğit, tedbirli olunması gerektiğini ifade etti.

“MADDİ ZARARIN TAZMİN EDİLMESİ GEREKİYOR”

Yeşil Sol Parti Van milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, “Van’da Özalp ilçemizde yine yaşanan selde evlerini su basan ve tarım arazileri zarar gören, yüzlerce küçükbaş hayvanı yok olan insanlar zor durumda. Her yıl tekrar eden bu sorun için sürekli tedbir açıklaması, hazırlıklı olunması uyarısı yapıyoruz. Konuyu Meclis’e de taşıdık. Şu an en azından maddi zararın tazmin edilmesi gerekiyor. Çok geçmiş olsun.”