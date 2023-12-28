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Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde feci bir zincirleme kaza yaşandı.

7 araç kazaya karıştı

Aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen sebeple kaza yaptı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu.

Feci kazada 11 kişi yaşamını yitirdi

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz feci kazaya ilişkin bilgi verdi.

Vali Karadeniz, kazada ilk bilgilere göre 11 kişinin hayatını kaybettiği 57 kişinin yaralandığını bildirdi.

7'sinin durumu ağır

Vali Karadeniz son olarak yaralı vatandaşlardan 7'sinin durumunun ağır olduğunu da aktardı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Tunç: "Kuzey Marmara yolu Sakarya mevkiinde 11 vatandaşımızın vefat ettiği, 7’si ağır 57 vatandaşımızın yaralandığı aşırı sis sebebiyle birden çok aracın karıştığı trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup bir cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde üç cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir."