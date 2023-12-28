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Muradiye ilçe merkezine yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta bulunan Uluşar Mahallesi’ndeki Uluşar Bolu İlk ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, yapmış oldukları çalışma neticesinde Cumhuriyet’in 100. yılında okul adına Muradiye’nin ilk olma özelliğini taşıyan yerel gazetesini çıkardı.



Öğrencilerin çıkarmış olduğu 8 sayfalık gazetede, Muradiye’de yapılan etkinlikler, haberler, bilim, kurgu, yarışma, gezi, eğlence ve benzeri konulara yer verildi.

Gazetenin ilk sayısında Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan ile yaptıkları röportaja da yer veren öğrenciler, çıkarılan gazeteyi esnaf ve kurum amirlerine dağıttı.