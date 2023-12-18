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Türkiye’de kasım ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıllık yüzde 39,8 artışla 115 bin 40 adet olarak gerçekleşti.

Kasım ayında otomobil satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,4 artarak 91 bin 424 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 2,3 artarak 23 bin 616 adette kaldı.

Ocak-Kasım döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 60,8 oranında artışla 1 milyon 73 bin 982 adet oldu.

Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde, geçen yıla göre yüzde 66,2 oranında artarak 840 bin 925 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 43,7 artarak 233 bin 57 adet oldu.

Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil

Sıfır otomobil fiyatlarındaki yükseliş aralık ayında devam etse de artık eskisi gibi fahiş zamlar görmüyoruz. Ayrıca Türkiye otomotiv pazarı, zamlara rağmen rekor kırmayı sürdürüyor.

Son dönemde sıfır otomobillere gelen zamlar nedeniyle, ülkemizde 700 bin TL altında otomobil kalmadı.

Bu haberimizde, aralık ayı fiyatlarına göre en uygun fiyatlı 10 otomobile yakından bakacağız.

1. Hyundai i10- 710 bin TL

2. Kia Picanto - 780 bin TL

3. Fiat Panda - 792 bin 900 TL

4. Fiat Egea Sedan - 794 bin 900 TL

5. Hyundai i20 - 799 bin TL

6. Citroen C3 - 813 bin TL

7. Seat Ibiza - 825 bin TL

8. Renault Clio - 826 bin 900TL

9. Renault Taliant - 837 bin 900 TL

10. Fiat Egea Hatchback - 854 bin 900 TL

Diğer öne çıkan otomobiller

Otomobil üreticilerinin kampanyalı fiyatlarına göre, ülkemizde satılan diğer bazı popüler modellerin fiyatları ise şu şekilde:

Volkswagen Polo:

2023 Mayıs fiyatı: 637,000 TL

2023 Haziran fiyatı: 740,200 TL

2023 Temmuz fiyatı: 853,100 TL

2023 Ağustos fiyatı: 887,500 TL

2023 Eylül fiyatı: 887,500 TL

2023 Ekim fiyatı: 922.800 TL

2023 Aralık fiyatı: 977,900 TL

Volkswagen T-Cross

2023 Mayıs fiyatı: 798,800 TL

2023 Haziran fiyatı: 928,400 TL

2023 Temmuz fiyatı: 1,070,200 TL

2023 Ağustos fiyatı: 1,113,300 TL

2023 Eylül fiyatı: 1,113,300 TL

2023 Ekim fiyatı: 1.124.400 TL

2023 Aralık fiyatı: 1,191,600 TL

Volkswagen Golf

Mayıs Fiyatı: 805,500 TL

Haziran Fiyatı: 944,900 TL

2023 Temmuz fiyatı: 1,089,200 TL

2023 Ağustos fiyatı: 1,133,100 TL

2023 Eylül fiyatı: 1,133,100 TL

2023 Ekim fiyatı: 1.144.400 TL

2023 Aralık fiyatı: 1,212,800 TL

Skoda Fabia

2023 Mayıs fiyatı: 654.900 TL

2023 Haziran fiyatı: 779.900 TL

2023 Temmuz fiyatı: 864.267 TL

2023 Ağustos fiyatı: 869.000 TL

2023 Eylül fiyatı: 889.000 TL

2023 Ekim fiyatı: 889.000 TL

2023 Kasım fiyatı: 914.900 TL

2023 Aralık fiyatı: 939.900 TL

Skoda Scala

Mayıs fiyatı 799.400 TL

Haziran Fiyatı: 939.900 TL

2023 Temmuz fiyatı: 1.042.234 TL

2023 Ağustos fiyatı: 1.044.900 TL

2023 Eylül fiyatı: 1.074.900 TL

2023 Ekim fiyatı: 1.074.900 TL

2023 Aralık fiyatı: 1.099.900 TL

Chery Omoda 5

Mayıs Fiyatı: 860.000 TL

Haziran Fiyatı: 910.000 TL

Temmuz Fiyatı: 1.179.800 TL

Ağustos fiyatı: 1.180.000 TL

Eylül fiyatı: 1.180.000 TL

Ekim fiyatı: 1.180.000 TL

Kasım fiyatı: 1.180.000 TL

Aralık fiyatı: 1.180.000 TL

Chery Tiggo 7 Pro

Mayıs fiyatı: 875.000 TL

Haziran Fiyatı: 925.000 TL

Temmuz Fiyatı: 1.195.100 TL

Ağustos Fiyatı: 1.195.100 TL

Eylül fiyatı: 1.195.100 TL

Ekim fiyatı: 1.195.100 TL

Kasım fiyatı: 1.195.100 TL

Aralık fiyatı: 1.195.100 TL

Dacia Sandero

2023 Mayıs fiyatı: 634.900 TL

2023 Haziran fiyatı: 754.900 TL

2023 Temmuz fiyatı: 890.000 TL

2023 Ağustos fiyatı: 890.000 TL

2023 Eylül fiyatı: 890.000 TL

2023 Ekim fiyatı: 890.000 TL

2023 Kasım fiyatı: 890.000 TL

2023 Aralık fiyatı: 873,900 TL

Dacia Sandero Stepway

Mayıs Fiyatı: 618.000 TL

Haziran Fiyatı: 738.900 TL

Temmuz fiyatı: 834.000 TL

Temmuz fiyatı: 874.000 TL

Ağustos fiyatı: 874.000 TL

Eylül fiyatı: 874.000 TL

Ekim fiyatı: 874.000 TL

Kasım fiyatı: 874.000 TL

Aralık fiyatı: 857,900 TL

Dacia Duster

Mayıs Fiyatı: 679.900 TL

Haziran Fiyatı: 828.000 TL

Temmuz Fiyatı: 941.000 TL

Temmuz fiyatı: 985.000 TL

Ağustos fiyatı: 985.000 TL

Eylül fiyatı: 985.000 TL

Ekim fiyatı: 985.000 TL

Kasım fiyatı: 899.000 TL

Aralık fiyatı: 899.000 TL

Fiat 500 HB

Mayıs Fiyatı: 718.900 TL

Haziran Fiyatı: 825.900 TL

Temmuz Fiyatı: 924.250 TL

Temmuz fiyatı: 969.900 TL

Eylül fiyatı: 969.900 TL

Ekim fiyatı: 969.900 TL

Kasım fiyatı: 969.900 TL

Aralık fiyatı: 969.900 TL

Ford Fiesta

Mayıs fiyatı: 694.100 TL

Haziran fiyatı: 858.400 TL

Temmuz fiyatı: 987.300 TL

Eylül fiyatı: 924.700 TL

Ekim fiyatı: 924.700 TL

Kasım fiyatı: 887.900 TL

Aralık fiyatı: 878.000 TL

Honda Jazz

Temmuz fiyatı: 1.362.000 TL

Ağustos fiyatı: 1.362.000 TL

Eylül fiyatı: 1.390.000 TL

Ekim fiyatı: 1.390.000 TL

Kasım fiyatı: 1.390.000 TL

Aralık fiyatı: 1.390.000 TL

Hyundai Bayon

Mayıs: 655.000 TL

Haziran: 760.000 TL

Temmuz Fiyatı: 849.085 TL

Ağustos Fiyatı: 895.000 TL

Eylül Fiyatı: 915.000 TL

Ekim Fiyatı: 915.000 TL

Kasım Fiyatı: 915.000 TL

Aralık Fiyatı: 960.000 TL

Kia Rio

Mayıs- 723.000 TL

Haziran- 778.000 TL

Temmuz fiyatı: 846.217 TL

Ağustos fiyatı: 955.000 TL

Eylül fiyatı: 955.000 TL

Ekim fiyatı: 955.000 TL

Kasım fiyatı: 955.000 TL

Aralık fiyatı: 955.000 TL

Nissan Juke

2023 Mayıs fiyatı: 807.600 TL

2023 Haziran fiyatı: 961.500 TL

2023 Temmuz fiyatı: 1.123.500 TL

2023 Ağustos Fiyatı: 1.123.500 TL

2023 Eylül Fiyatı: 1.140.300 TL

2023 Ekim Fiyatı: 1.097.700 TL

2023 Kasım Fiyatı: 1.117.700 TL

2023 Aralık Fiyatı: 1.059.600 TL

Opel Corsa

2023 Mayıs fiyatı: 604.900 TL

2023 Haziran fiyatı: 792.900 TL

2023 Temmuz fiyatı: 838.900 TL

2023 Ağustos Fiyatı: 880.900 TL

2023 Eylül Fiyatı: 880.900 TL

2023 Ekim fiyatı: 880.900 TL

2023 Kasım fiyatı: 880.900 TL

2023 Aralık fiyatı: 889.900 TL

Opel Astra

2023 Mayıs fiyatı: 844.900 TL

2023 Haziran fiyatı: 972.900 TL

2023 Temmuz fiyatı: 1.169.900 TL

2023 Ağustos fiyatı: 1.239.900 TL

2023 Eylül fiyatı: 1.239.900 TL

2023 Ekim fiyatı: 1.239.900 TL

2023 Kasım fiyatı: 1.239.900 TL

2023 Aralık fiyatı: 1.252.900 TL

Opel Crossland

2023 Mayıs fiyatı: 783.900 TL

2023 Haziran fiyatı: 1.044.900 TL

2023 Temmuz fiyatı: 1.062.900 TL

2023 Ağustos fiyatı: 1.104.900 TL

2023 Eylül fiyatı: 1.104.900 TL

2023 Ekim fiyatı: 1.104.900 TL

2023 Kasım fiyatı: 1.104.900 TL

2023 Aralık fiyatı: 1.104.900 TL

Peugeot 208

Mayıs 2023 fiyatı: 701.500 TL

Haziran fiyatı: 811.000 TL

Temmuz fiyatı: 961.000 TL

Ağustos fiyatı: 997.000 TL

Eylül fiyatı: 997.000 TL

Ekim fiyatı: 997.000 TL

Kasım fiyatı: 1.043.500 TL

Aralık fiyatı: 1.043.500 TL

Renault Megane Sedan

Mayıs Fiyatı - 752.000 TL

Haziran Fiyatı -903.000 TL

Temmuz fiyatı: 1.038.000 TL

Eylül fiyatı: 1.089.000 TL

Ekim fiyatı: 1.031.900 TL

Kasım fiyatı: 1.031.900 TL

Aralık fiyatı: 1.031.900 TL

Suzuki Swift Hibrit

Mayıs Fiyatı: 744.000 TL

Haziran Fiyatı: 854.000 TL

Temmuz fiyatı: 976.500 TL

Ağustos fiyatı: 1.024.000 TL

Eylül fiyatı: 1.024.000 TL

Ekim fiyatı: 1.044.000 TL

Kasım fiyatı: 1.058.000 TL

Aralık fiyatı: 1.028.000 TL

Toyota Corolla

Mayıs Fiyatı - 781.150 TL

Haziran fiyatı: 882.150 TL

Temmuz fiyatı: 998.950 TL

Ağustos fiyatı: 1.133.550 TL

Eylül fiyatı: 1.133.550 TL

Ekim fiyatı: 1.182.800 TL

Kasım fiyatı: 1.182.800 TL

Aralık fiyatı: 1.189.300 TL

Aralık ayı kampanyalı fiyatı: 1.002.800 TL

Toyota Yaris

Mayıs Fiyatı - 832.350 TL

Haziran fiyatı: 921.950 TL

Temmuz fiyatı: 1.043.950 TL

Ağustos fiyatı: 1.132.200 TL

Eylül fiyatı: 1.132.200 TL

Ekim fiyatı: 1.132.200 TL

Kasım fiyatı: 1.132.200 TL

Aralık kampanyalı fiyatı: 997.000 TL