Van Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak çalışması ile Hacıbekir Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, çocuklara geleneksel Türk gölge oyunu Hacivat ve Karagöz, akrobasi ve palyaço gösterileri izletildi.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığınca organize edilen etkinlik renkli görüntülere sahne olurken, etkinliğe katılan çocuklar ise hem eğlenceli vakit geçirdi hem de sosyal etkileşimlerini arttırarak otizmli arkadaşları ile kaynaşma fırsatı buldu. Çocukların doyasıya eğlendiği gösterilerin ardından yüz boyama etkinliği de yapıldı.

Ailelerin büyük beğenisini toplayan etkinlik, çeşitli ikramların ardından sonra erdi.