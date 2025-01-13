Meteorolojik tahminlere göre Van’a kar 16 Ocak Perşembe günü yeniden gelecek. O tarihe kadar Van’da yer yer sisli bir hava beklenirken, Perşembe ve Cuma günü ise kar yağışı gözüküyor.

İşte meteorolojik tahminlere göre Van’da 5 günlük hava durumu?

İpekyolu:

13 Ocak Pazartesi: Sisli

14 Ocak Salı: Sisli

15 Ocak Çarşamba: Sisli

16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı

17 Ocak Cuma: Kar yağışlı

Tuşba:

13 Ocak Pazartesi: Sisli

14 Ocak Salı: Sisli

15 Ocak Çarşamba: Sisli

16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı

17 Ocak Cuma: Kar yağışlı

Edremit:

13 Ocak Pazartesi: Sisli

14 Ocak Salı: Sisli

15 Ocak Çarşamba: Sisli

16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı

17 Ocak Cuma: Kar yağışlı

Bahçesaray:

13 Ocak Pazartesi: Sisli

14 Ocak Salı: Sisli

15 Ocak Çarşamba: Sisli

16 Ocak Perşembe: Karla karışık yağmurlu

17 Ocak Cuma: Karla karışık yağmurlu

Başkale:

13 Ocak Pazartesi: Sisli

14 Ocak Salı: Sisli

15 Ocak Çarşamba: Sisli

16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı

17 Ocak Cuma: Kar yağışlı

Başkale:

13 Ocak Pazartesi: Sisli

14 Ocak Salı: Sisli

15 Ocak Çarşamba: Sisli

16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı

17 Ocak Cuma: Kar yağışlı

Çaldıran:

13 Ocak Pazartesi: Sisli

14 Ocak Salı: Sisli

15 Ocak Çarşamba: Sisli

16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı

17 Ocak Cuma: Kar yağışlı

Çatak:

13 Ocak Pazartesi: Sisli

14 Ocak Salı: Sisli

15 Ocak Çarşamba: Sisli

16 Ocak Perşembe: Karla karışık yağmurlu

17 Ocak Cuma: Kar yağışlı

Erciş:

13 Ocak Pazartesi: Sisli

14 Ocak Salı: Sisli

15 Ocak Çarşamba: Sisli

16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı

17 Ocak Cuma: Kar yağışlı

Gevaş:

13 Ocak Pazartesi: Sisli

14 Ocak Salı: Sisli

15 Ocak Çarşamba: Sisli

16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı

17 Ocak Cuma: Kar yağışlı

Gürpınar:

13 Ocak Pazartesi: Sisli

14 Ocak Salı: Sisli

15 Ocak Çarşamba: Sisli

16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı

17 Ocak Cuma: Kar yağışlı

Muradiye:

13 Ocak Pazartesi: Sisli

14 Ocak Salı: Sisli

15 Ocak Çarşamba: Sisli

16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı

17 Ocak Cuma: Kar yağışlı

Özalp:

13 Ocak Pazartesi: Sisli

14 Ocak Salı: Sisli

15 Ocak Çarşamba: Sisli

16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı

17 Ocak Cuma: Kar yağışlı

Saray:

13 Ocak Pazartesi: Sisli

14 Ocak Salı: Sisli

15 Ocak Çarşamba: Sisli

16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı

17 Ocak Cuma: Kar yağışlı