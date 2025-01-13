Meteorolojik tahminlere göre Van’a kar 16 Ocak Perşembe günü yeniden gelecek. O tarihe kadar Van’da yer yer sisli bir hava beklenirken, Perşembe ve Cuma günü ise kar yağışı gözüküyor.
İşte meteorolojik tahminlere göre Van’da 5 günlük hava durumu?
İpekyolu:
13 Ocak Pazartesi: Sisli
14 Ocak Salı: Sisli
15 Ocak Çarşamba: Sisli
16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı
17 Ocak Cuma: Kar yağışlı
Tuşba:
13 Ocak Pazartesi: Sisli
14 Ocak Salı: Sisli
15 Ocak Çarşamba: Sisli
16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı
17 Ocak Cuma: Kar yağışlı
Edremit:
13 Ocak Pazartesi: Sisli
14 Ocak Salı: Sisli
15 Ocak Çarşamba: Sisli
16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı
17 Ocak Cuma: Kar yağışlı
Bahçesaray:
13 Ocak Pazartesi: Sisli
14 Ocak Salı: Sisli
15 Ocak Çarşamba: Sisli
16 Ocak Perşembe: Karla karışık yağmurlu
17 Ocak Cuma: Karla karışık yağmurlu
Başkale:
13 Ocak Pazartesi: Sisli
14 Ocak Salı: Sisli
15 Ocak Çarşamba: Sisli
16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı
17 Ocak Cuma: Kar yağışlı
Başkale:
13 Ocak Pazartesi: Sisli
14 Ocak Salı: Sisli
15 Ocak Çarşamba: Sisli
16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı
17 Ocak Cuma: Kar yağışlı
Çaldıran:
13 Ocak Pazartesi: Sisli
14 Ocak Salı: Sisli
15 Ocak Çarşamba: Sisli
16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı
17 Ocak Cuma: Kar yağışlı
Çatak:
13 Ocak Pazartesi: Sisli
14 Ocak Salı: Sisli
15 Ocak Çarşamba: Sisli
16 Ocak Perşembe: Karla karışık yağmurlu
17 Ocak Cuma: Kar yağışlı
Erciş:
13 Ocak Pazartesi: Sisli
14 Ocak Salı: Sisli
15 Ocak Çarşamba: Sisli
16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı
17 Ocak Cuma: Kar yağışlı
Gevaş:
13 Ocak Pazartesi: Sisli
14 Ocak Salı: Sisli
15 Ocak Çarşamba: Sisli
16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı
17 Ocak Cuma: Kar yağışlı
Gürpınar:
13 Ocak Pazartesi: Sisli
14 Ocak Salı: Sisli
15 Ocak Çarşamba: Sisli
16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı
17 Ocak Cuma: Kar yağışlı
Muradiye:
13 Ocak Pazartesi: Sisli
14 Ocak Salı: Sisli
15 Ocak Çarşamba: Sisli
16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı
17 Ocak Cuma: Kar yağışlı
Özalp:
13 Ocak Pazartesi: Sisli
14 Ocak Salı: Sisli
15 Ocak Çarşamba: Sisli
16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı
17 Ocak Cuma: Kar yağışlı
Saray:
13 Ocak Pazartesi: Sisli
14 Ocak Salı: Sisli
15 Ocak Çarşamba: Sisli
16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı
17 Ocak Cuma: Kar yağışlı