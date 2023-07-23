Tahmini Okuma Süresi: dakika

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi'nde HÜDA PAR İl Başkanlığı'na bıçaklı saldırı düzenlendi.

Saldırıda İl Başkanı Salih Demir yaralanırken, İl Sekreteri Sacit Pişkin ise hayatını kaybetti.

Yapılan bu saldırı siyaset camiası tarafından kınanırken AK Parti Adana Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Demir'i hastanede ziyaret etti.

Çelik, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, il başkanının durumunun iyiye gittiğini söyleyerek, Pişkin’in ailesine de başsağlığı dileklerini sundu

"Olay bütün yönleriyle araştırılıyor"

Çelik, olay olduktan kısa bir süre sonra saldırganın yakalandığını ve savcılığa sevk edildiğini ifade ederek, “Olay bütün yönleriyle her bakımdan araştırılıyor. Tahkikat derinleştiriliyor. Şimdiye kadar ki elde edilen bulgular çerçevesinde değerlendirme yapılıyor.

Kuşkusuz yapan arkadasında varsa birileri, hukuk karşısında muhakkak bunun hesabını verecektir” diye konuştu.

"Vahşi bir saldırı gerçekleşti"

Çelik çok acı bir olay olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Siyaset kurumuna karşı hür türlü şiddete karşı olduğumuzu her zaman ifade ediyoruz.

Burada da siyaset zemininde, siyaset yapan bir partinin il başkanlığına dönük olarak, böylesine vahşi bir saldırı gerçekleşti.

Bu saldırıyı bir kere daha lanetliyoruz. HÜDA PAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz.”