AK Parti Kızılcahamam Kampı, bugün sona erecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi açıklamalarıyla başlayan kampın son gününde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısında düzenledi.

Kampın son gününde gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaparak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, terörsüz Türkiye'ye dair bundan sonraki sürece ilişkin konuştu.

"HERKES GÖREVİNİN BAŞINDA"

PKK'nın silah bırakmasına ilişkin konuşan Ömer Çelik, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin kesintisiz bir biçimde devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Çelik, sürecin, komisyonuyla meclisin devreye gireceğini belirttiği konuşmasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlar çerçevesinde herkes görevinin başında." ifadelerini kullandı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONUYLA MECLİS DEVREYE GİRECEK"

Komisyonun günler içerisinde kurulacağını duyuran Çelik, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Bazıları terörün bitmesini istemiyorlar, işsiz kalacaklarını düşünüyorlar. Bir de terör bitsin cümlesini başlık olarak kullanıp her süreci ihanet olarak suçlayan meseleleri tıkanma noktasına götüren bir yaklaşım vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasının çerçevesi Terörsüz Türkiye süreci çerçevesidir.

Terörsüz Türkiye komisyonuyla meclis devreye girecek. Komisyon günler içinde kurulacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlar çerçevesinde herkes görevinin başında.

"GÜRUH İFADESİNİ KULLANAN KİŞİNİN KENDİSİNE İADE EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama sonrası birtakım üslupların olmasını istemem. Konuşurken güruh ifadesini kullanan kişinin kendisine iade ediyoruz.

AK Parti iktidarlarından önce de önerilerle teröristlerin silah bırakmasını teşvik edecek birçok düzenleme vardır. Öteden beri devletimiz bir yandan sert güç unsurlarıyla mücadele ederken bir yandan da yumuşak güç unsurlarıyla hareket eder.

"TERÖR MESELESİ SONA ERECEK"

Güvenlikten adalete konuları konuştuk. İlerleyen süreçte MYK'da bunlar değerlendirilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü konuşması dünyada geniş bir yankı buldu. Terör meselesi sona erecek.

Terör meselesini sona erdirme perspektifi dünya çapında ilgiyle karşılandı. Silah bırakma sürecinin kesintisiz biçimde devam etmesi gerekiyor.

"PKK'NIN TÜM KOLLARI ORTADAN KALKMALI"

PKK'nın tüm kolları silah bırakmalı, ortadan kalkmalı. Bölgedeki tüm mezhep grupları arasında iş birliğinin önemi yakın çevremiz tarafından da takdir ediliyor. Irak makamlarının büyük bir ilgisi oldu.

Öğleden sonra Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplantımızı yapacağız.

"TERÖRLE MÜCADELEDE TÜRKİYE'NİN DONANIMLARI ORTADA"

Devletimizin temel nitelikleri konusunda herhangi bir tartışma yoktur. Bugünlere kahraman şehit ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla geldik. Şimdi ise terörle mücadele konusunda Türkiye'nin donanımları ortada.

Bu meseleyi ülke gündeminden çıkarmak için yapılan bir çalışmadır. Eleştiriler kıymetlidir dinlemek isteriz. Ama sadece karşı tarafı ihanetle suçlayarak yapılan şeyin değeri olmuyor.

"ÇALIŞMALAR GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE SÜRECEK"

Sayın Özgür Özel sözleri çarpıtarak bir şeyler söylüyor. Böyle bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmanın bölgede nasıl heyecanla karşılandığı görülüyor. Çalışmalar güçlü bir şekilde sürecek. İnşallah birkaç ay içinde tamamen silahların bırakılması takip edeceğimiz bir husustur.