Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ‘Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistiklerine’ göre Türkiye geneli ölüm sayısı 2024 yılında 489 bin 361 oldu. Van’da ise 2024 yılında ölüm sayısı 3 bin 284 olarak açıklandı.

Ölüm sayısı 2023 yılında 526 bin 416 iken 2024 yılında 489 bin 361 olarak gerçekleşti. Van’da ise 2023 yılında ölüm sayısı 3 bin 368 iken bu sayı 2024 yılında 3 bin 284 oldu. Van’da 2024’te ölen kişilerin bin 858’ini erkekler, bin 426’sını kadınlar oluşturdu.

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2023 yılında binde 6,2 iken 2024 yılında binde 5,7 oldu. Diğer bir ifade ile 2023 yılında bin kişi başına 6,2 ölüm düşerken 2024 yılında bin kişi başına 5,7 ölüm düştü.

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, 2024 yılında binde 10,4 ile Kastamonu oldu. Bu ili binde 10,0 ile Sinop, binde 9,7 ile Edirne ve Balıkesir, binde 9,6 ile Artvin izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,2 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 2,4 ile Şırnak, binde 2,9 ile Van izledi. Van, 2024 yılında kaba ölüm hızının en düşük olduğu 3’üncü il oldu.

Van’da 2021 yılında kaba ölüm hızı binde 3,7 iken 2022 yılında binde 2,9 oldu. 2023 yılında kaba ölüm hızı binde 3,0 iken, 2024’te ise 2,9 olarak açıklandı. Diğer bir ifade ile 2021 yılında bin kişi başına 3,7 ölüm düşerken, 2022 yılında bin kişi başına 2,9 ölüm düştü. 2023 yılında bin kişi başına 3,0 ölüm düşerken, 2024 yılında bin kişi başına 2,9 ölüm düştü.

TÜİK verilerinde yer alan bilgilere göre dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümler illere göre incelendiğinde, 2024 yılında bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 50,7 ile Çanakkale olduğu görüldü. Bu ili yüzde 46,9 ile Karabük, yüzde 43,9 ile Balıkesir, yüzde 41,8 ile Çorum izledi. Bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en düşük olduğu ilin ise yüzde 26,6 ile Kilis olduğu görüldü. Bu ili yüzde 29,9 ile Van, yüzde 30,9 ile Kayseri, yüzde 31,0 ile Gümüşhane izledi.