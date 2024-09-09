Okul Nakli Nedir ve Nasıl Yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, nakil işlemleriyle ilgili güncellemeleri duyurduktan sonra, LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte birçok aile bu konuda bilgi arayışına girdi. Okul değişikliği yapmak isteyen veliler, işlemlerin nasıl ve hangi tarihlerde yapılacağını merak ediyor.

Okul Nakil Tarihleri Açıklandı! İşte Bilmeniz Gerekenler

Yerleştirmeye esas ilk nakil dönemi 22-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve sonuçlar 29 Temmuz'da açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 29 Temmuz'dan 2 Ağustos'a kadar alınacak ve sonuçlar 5 Ağustos'ta duyurulacak. Boş kontenjanlar için ise 6-14 Ağustos arasında yerleştirme başvuruları alınacak ve yatılılık başvuruları 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları ise 26 Ağustos'ta açıklanacak.

Lise Nakil İşlemleri: e-Devlet ve e-Okul Üzerinden Başvurular

Lise nakil işlemleri, e-Devlet ve e-Okul sistemleri üzerinden gerçekleştirilebilir. Başvurular, T.C. kimlik numarası ve şifre ile e-Devlet kapısına giriş yaparak, MEB öğrenci nakil işlemleri sayfasından yapılabilir. İşlem sırasında, veli olarak öğrencinin kimlik bilgilerini girip, nakil nedenini, yeni okul tercihini ve diğer gerekli bilgileri belirterek başvuruyu tamamlamak gerekiyor. Başvurunun ardından E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden nakil durumunu takip edebilirsiniz.

Nakil Dönemleri ve Şartları: Neler Gerekli?

Nakil başvuruları yıl sonunda eylül ayına kadar ve dönem ortasında belirli koşullar altında yapılabilir. Öğrencinin ikametgahının, nakil olunacak okulun bölgesine taşınmış olması, boş kontenjanın bulunması ve geçerli bir nedenin olması (aile birleşimi, sağlık durumu vb.) gibi şartlar nakil işlemi için aranan temel gerekliliklerdir.

Ortaöğretim Kurumları Arası Nakil ve Geçişler: İşlemler ve Takvim

Ortaöğretim kurumları arasında nakil başvuruları merkezi sınav puanlarına ve mevcut okulun açık kontenjanlarına göre yapılır. Nakil başvuruları, dönem bitiminden önceki üç hafta içinde veya yıl sonu sınıf atlatma işlemlerinin tamamlanmasının ardından ekim ve şubat aylarının sonuna kadar haftalık ya da aylık olarak gerçekleştirilebilir. Başvurular, haftalık yapıldığında her haftanın ilk iş gününden başlayarak, aylık yapıldığında ise her ayın ilk iş gününden önce yapılmalıdır.