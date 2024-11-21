Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen, AA muhabirine, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne yönelik yaptıkları hazırlıklara ilişkin bilgi verdi.

Mevsim itibarıyla çeşidin fazla olduğunu söyleyen Çimen, bu güne özel Ankara'ya 11 tır çiçek ithalatının gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye'de üretilen çiçeklerden 15 tırın başkente geldiğini belirten Çimen, Öğretmenler Günü'nün bu yıl pazar gününe denk geldiğini, esnafın siparişlerini almaya başladığını, söz konusu güne kadar yoğun bir ilgi beklediklerini anlattı.

Çimen, dükkanlarda Atatürk çiçeğinden orkideye, laleden açelyaya kadar ithal ve yerli birçok çeşidin hazır olduğuna işaret ederek, her bütçeye uygun ürünün bulunduğunu bildirdi.

"Fahiş fiyat söz konusu değil"

Çimen, çiçeği insanlara sevdirerek sadece özel günlerde değil, her gün satmak istediklerini ifade ederek, "Çiçek almaya gelen müşterimiz eğer iki veya üç tane alıyorsa esnafımız zaten kampanya niteliğinde indirimlerle gerekli ikramları yapıyorlar." dedi.

Çiçekçi esnafının özel günleri fırsat bilerek tüketiciyi "fahiş fiyat" ile karşı karşıya bırakmayacağını vurgulayan Çimen, şunları kaydetti:

"15 gün önceki fiyatlar neyse Öğretmenler Günü'nde de o fiyattan satış yapıyoruz. İki ay önce bir gülün fiyatı 100 ila 200 lira arasında değişiyorsa özel günde de aynıdır. Çiçekçi esnafı, üreticisinden satısına kadar hiçbir zaman fırsatçı olmadı. Çünkü esnafımız, aldığı ürünü satmak ister. Esnafımızın önceliği aldığı çiçekleri temiz ve uygun şekilde tüketiciye ulaştırmak ve çiçeği insanlara sevdirmek. Söz konusu günde de hiçbir öğretmenimiz çiçeksiz kalmasın istiyoruz."