Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "45 bin Öğretmen Atama Töreni"ne katıldı. Erdoğan törende geçmiş dönemde yapılan öğretmen atamalarıyla ilgili açıklamalar yaparken deprem bölgesinde atılan adımlara da değindi.

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"CUMHURİYET TARİHİMİZİN TEK KALEMDE EN BÜYÜK ATAMASI"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Son 10 yılda toplam 12 bin 98 engelli öğretmenimizi öğrencileriyle buluşturduk. Sizlerle birlikte atama yapılan öğretmen sayısı 800 bini buluyor. Tek kalemde Cumhuriyet tarihimizin en büyük atamasını bugün gerçekleştiriyoruz. Bugün atamayla göreve başlayacak öğretmenlerimizin yaklaşık yarısı deprem bölgesindeki illerimizde vazife üstlenecek. Atamaların yüzde 65’ini biz yaptık, atanan öğretmen sayısı 1.2 milyona ulaştı. 45 bin öğretmenin büyük çoğunluğu deprem bölgesine atanacak.

"DEPREM BÖLGESİNDE ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK"

"Geride bıraktığımız 3 ayda depremle ilgili çok önemli adımlar attık. Enkazları kaldırdık, 100 bin konteynerin kurulumunu tamamladık. Bölgede 142 bin konutun ve köy evinin inşa sürecini başlatırken 59 bininin de bilfiil temelini attık. Allah'ın izniyle 319 bini ilk 1 senede olmak üzere 650 bin konutu yapıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından kura çekilerek 45 bin öğretmenin ataması gerçekleşti. Törene Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de katıldı.

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