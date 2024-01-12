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Van Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında, 'Trafik Dedektifleri' proje çalışmaları kapsamında İpekyolu ve ilçesinde bulunan Tuşba İlkokulu, Türk Eczacılar Birliği Ortaokulu ve Milli Eğitim Vakfı İlkokulu'nda eğitim gören öğrencileri trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI EĞİTİMİ…

Öte yandan Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğretmen ve öğrencilere yönelik internet kullanımı hakkında eğitim verildi. Van Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 03- 09 Ocak tarihleri arasında siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan 'Siberay' programı çerçevesinde; İpekyolu ilçesinde bulunan Van Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik; siber zorbalık, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi



