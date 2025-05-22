AA muhabirinin etki analizinden yaptığı derlemeye göre, 15 Mayıs 2025 itibarıyla Spor Toto Teşkilat Başkanlığının denetim ve gözetimi altında 4 bin 701 noktada toplam 7 bin 242 fiziki bayi faaliyet gösteriyor. 2025'te 917 yeni bayi faaliyete başlarken, 959 bayilik iptal edildi.

Düzenlemeyle insani amaçlı mayın veya patlamamış mühimmat temizliği faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere yurt dışından getirilecek her türlü araç, makine, teçhizat ve mayın aramak üzere eğitilmiş hayvanlar gümrük vergilerinden muaf olacak. Bu kapsamda 2016-2023 arasında toplam 2 bin 259 malzemenin yurt dışından Türkiye'ye giriş ve çıkışı yapıldı.

Analize göre, devlet yükseköğretim kurumlarında 1440 yabancı uyruklu öğretim elemanı görev yapıyor. Bu sayı, devlet yükseköğretim kurumlarındaki dolu öğretim elemanı kadrosunun yüzde 0,95'ine tekabül ediyor. Devlet yükseköğretim kurumlarında yabancı uyruklu 114 profesör, 112 doçent, 423 doktor öğretim üyesi ve 791 öğretim görevlisi çalışıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının, KKTC'de 5 yurt müdürlüğü bulunuyor. Toplam 7 bin 41 öğrenciye hizmet veren bu yurtlarda, 52 geçici olarak görevlendirilen personel yer alıyor.

Nüfusu 2 binin altında 90 belde belediyesi bulunuyor

Türkiye'deki 1403 belediye tüzel kişiliğinin, 30'u büyükşehir, 51'i il, 519'u büyükşehir ilçesi, 403'ü ilçe, 400'ü de belde belediyesinden oluşuyor. Nüfusu 2 binin altında 90 belde belediyesi bulunuyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına, 2024'te Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından 3 milyon 738 bin lira, Çanakkale Belediyesi tarafından 11 milyon 541 bin 858 lira ve Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 251 bin 223 lira olmak üzere toplamda 15 milyon 531 bin 81 lira bütçe aktarımı gerçekleştirildi.

Alan Başkanlığına, 2024 içerisinde ödenen kamulaştırma tapu bedeli 2 milyon 737 bin 472 lira olarak gerçekleşirken, yüzde 4 oranına tekabül eden 109 bin 498 lira harç bedeli muafiyet kapsamında tutuldu. Başkanlık tarafından işletilen müzelerin 2024'e ait giriş ücreti gelirleri toplamı olan 2 milyon 272 bin 250 liradan yüzde 5 oranına tekabül eden 113 bin 612 liralık tutar ise belediye payı muafiyeti kapsamında tutuldu.

Alan Başkanlığı, ödemesi gereken 10 bin 552 lira damga vergisinden muaf tutulurken, 2024'te 124 bin 952 lira bağış yapıldı ve 8 bin 789 liralık İntikal Vergisi tutarı da muafiyet kapsamına alındı.

Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine 2025'te 1,4 milyar lira yatırım öngörüldü

Teklifle, iktisadi devlet teşekküllerine ilave olarak kamu iktisadi kuruluşlarının da anonim şirket olarak kurulabilmesine olanak tanınacak. Mevcut durumda 19 kamu iktisadi teşebbüsü bulunurken, bunların 17'si iktisadi devlet teşekkülü, 2'si ise kamu iktisadi kuruluşu olarak yapılandırıldı. 17 iktisadi devlet teşekkülünün 9'u genel müdürlük, 8'i anonim şirket statüsünde yer alıyor.

Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine 2018 yılında tahsis edilen 100 milyon lira sermayenin tamamı ödendi. Döner Sermaye İşletmesi, 2024'te 4 milyar 54 milyon 335 bin 396 lira gelir elde ederken, giderleri 1 milyar 984 milyon 164 bin 721 lira oldu. Elde edilen gelirin 2,6 milyar lirası Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarıldı. 2025'te yatırım programında anılan işletmenin yürüttüğü faaliyetler itibarıyla gümrük idarelerinin ve sınır kapılarının modernizasyonu, x-ray gibi kaçakçılıkla mücadelede kullanılan teknik cihazların temini, risk analizlerine ve gümrük işlemlerine, iç ticarete yönelik donanım-yazılım temini için 1,4 milyar lira yatırım öngörüldü. Düzenli gelir ihtiyacı ve nakit akış dengesinin sağlanabilmesi amacıyla tahsis edilen sermaye 500 milyon liraya çıkarıldı.

Düzenlemeyle öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlara, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının ortaokul ve ortaöğrenim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yükseköğrenim düzeyinde ise Gençlik ve Spor Bakanlığınca verilmesi hüküm altına alınıyor. Buna göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı kapsamındaki yükseköğrenim düzeyinde öğrencilere özel barınma hizmeti veren, 1693 kurum bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında 2 bin 701 özel öğrenci yurdunun 1659'u ortaokul, 1042'si ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere hizmet veriyor. Öğrencilere özel barınma hizmeti veren, 4 bin 394 kurum bulunuyor.