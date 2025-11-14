Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu olaya ilişkin açıklama yapıldı.

OGM'ye ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağının, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de planlanmış bakım faaliyeti için 12 Kasım Çarşamba günü saat 10.24'te Çanakkale'den hareket ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2 uçak meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rijeka Havaalanı'nda geçirmiş, bugün (13 Kasım 2025 Perşembe) Türkiye saati ile (TSİ) 17.38'de Zagreb Havaalanı için kalkış yapmasını müteakip, hava muhalefeti sebebiyle tekrar Rijeka Havaalanı'na dönüşe geçmişlerdir. Dönüş rotası esnasında bir uçağımız Rijeka Havaalanı'na inmiş, ancak diğer uçakla TSİ 18.25'te telsiz irtibatı kesilmiştir. Görevli pilotumuza ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Konu hakkında detaylar netleşince kamuoyuna bilgilendirmelerimiz devam edecektir."

Pilot şehit oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağının enkazına Senj yakınlarında ulaşıldığını, pilotun şehit olduğunu bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen OGM'ye ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan'ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır. Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun."

Şehit olan Pilot Bahar'ın ailesine şehadet haberi verildi

Pilot Hasan Bahar'ın şehadet haberi, Merkez Mahallesi Fırın Sokak'taki ailesine Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan ve İstanbul Orman Bölge Müdürü Zafer Derince tarafından verildi.

Evin bulunduğu sokak ve apartmana Türk bayrakları asıldı.

Şehidin yakınları ve komşuları aileye taziyede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "Bu akşam Orman Genel Müdürlüğümüze ait bir yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da maalesef düştüğü haberini aldık. Bir pilotumuzun şehit olduğu bu elim kazadan derin bir üzüntü duyuyor, şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Şehidimizin mekanı cennet olsun

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hırvatistan'da düşen Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağının pilotu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarım ve Orman Bakanlığımıza ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da düşmesi sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, orman teşkilatına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Şehidimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yılmaz, NSosyal hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın, planlı bakım faaliyeti için Hırvatistan'dayken meydana gelen elim kaza sonucu düşmesiyle bir pilotumuzun şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, orman teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum."

Bakanlardan başsağlığı mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da düşmesi sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve orman teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet olsun."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın Hırvatistan'da uğradığı elim kazada şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın Hırvatistan'da düşmesi sonucu pilotumuzun şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Pilotumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Orman Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Hırvatistan'a planlı bakım faaliyeti için giden, Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın düştüğü haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın Hırvatistan'da düşmesi milletçe yüreğimizi yaktı. Kazada şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve orman teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı yangın söndürme uçağının, Hırvatistan'a planlı bakıma giderken düşmesi sonucu kahraman pilotumuzun şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, Orman Genel Müdürlüğü çalışanlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NSosyal hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da düşmesi sonucu şehit olan pilotumuza Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah."

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Hırvatistan'da irtibatı kaybolan, Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı yangın söndürme uçağının enkazına ulaşıldığı bilgisini üzüntüyle öğrendik. Görevi esnasında şehit düşen kahraman pilotumuza Cenabhaktan rahmet diliyor, ailesine, yakınlarına ve tüm orman teşkilatımıza sabır ve metanet niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"OGM'ye ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da kaza kırıma uğraması sonucu pilotumuzun şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Görevini büyük bir fedakarlıkla yerine getirirken şehadet mertebesine ulaşan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

İletişim Başkanı Duran: Aziz milletimizin başı sağ olsun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.

Duran, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve orman teşkilatımıza sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala: Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ala, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "Hırvatistan'da meydana gelen elim bir kaza sonucu Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağının şehit olan pilotuna Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağı kaza kırıma uğradı. Şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve orman teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığından açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığından, planlı bakım faaliyeti için Hırvatistan'da bulunan ve kaza kırıma uğrayarak düşen Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağına ilişkin açıklama yapıldı.

Pilot Hasan Bahar'ın şehit olduğu hava aracı kazasına yönelik açıklamada, söz konusu uçağın ABD Airtractor firması tarafından 2023'te üretildiği, tek pilotlu amfibi özellikte yangın söndürme uçağı olduğu kaydedildi.

Uçağın, deniz, baraj, göl ve gölet gibi su kaynaklarından 3 ton suyu alıp atma kapasitesine sahip olduğu belirtilen açıklamada, "Uçak 20 adet küçük amfibi uçak satın alma projesi kapsamında Mayıs 2023'te OGM envanterine giren ilk uçaklardan olup benzer tipteki uçaklardan şu ana kadar 12 adedi envantere alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, uçağın mühendislik olarak tek pilotlu görev uçağı şeklinde tasarlandığı, sadece eğitim versiyonları için 2 kişilik modellerinin mevcut olduğu vurgulanarak, Bakanlık envanterindeki 12 uçaktan 5'inde çift kişilik eğitim versiyonunun bulunduğu aktarıldı.

"Bir uçağımız buluttan çıkarken diğer uçağımızla irtibat kesilmiştir"

Yangın uçaklarının bakımı için Hırvatistan'ın seçilmesine ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uçak için gereken özel bir bakım prosedürünün uygulanması maksadıyla üretici firma tarafından yapılan yönlendirme ve planlama sonucunda seçilmiş bir noktadır. Yetkili bakım merkezi olarak ülkemize en yakın noktada olması da tercih sebebi olmuştur. 1 Mayıs 2025'ten 12 Kasım 2025'e kadar Çanakkale'de yangın görevinde bulunan uçağımız yangın sezonunun bitiminin ardından gelecek bakım prosedürünün yapılması için Hırvatistan'a intikal etmiştir."

Açıklamada, olayın 13 Kasım 2025'te Türkiye saati ile 18.25'te gerçekleştiği anımsatıldı.

Zagreb Havaalanı'na girmek için Rijeka Havaalanı'ndan kalkan 2 uçağın Zagreb Havaalanı'na 10 kilometre mesafede meteorolojik şartlar sebebiyle iniş yapamadığı ve kalkış yaptığı Rijeka meydanına tekrar dönüşe geçtiği belirtilen açıklamada, Rijeka Havaalanı yakınlarında iniş için alçalmak üzere 5 bin feet irtifada buluta girmek zorunda kalan uçaklardan birinin buluttan çıktığı ancak diğeri ile irtibatın kesildiği bildirildi.

Açıklamada, uçakların olumsuz hava koşullarına rağmen neden havalanmasına izin verildiğine ilişkin ise şunlar kaydedildi:

"Kalkış planlamasında pilotlar uçuş rotası ve varış noktasındaki uçuş şartları incelemiş, uygun olduğu görülmüştür. Ayrıca varış noktası olan Zagreb Havaalanı ile görüşülerek hava durumu bilgisi teyit edilmiştir. Bunun üzerine uçuşa karar verilmiş ancak varış havaalanına yaklaşıldığında görüş şartlarının beklenmedik şekilde kötüleştiği ve kuleden iniş için uygun koşulların olmadığı bilgisi alınmıştır. Bunun üzerine tekrar kalkış meydanına dönülmek zorunda kalınmıştır. Geçen süre zarfında hava şartları daha da kötüleşmiş, dönüş için seçilen hava alanı üzeri de bulutla kaplı olduğu için bulut üzerinden alçalma tekniği uygulanmıştır. Bir uçağımız buluttan çıkarken diğer uçağımızla irtibat kesilmiştir."

Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet diliyorum"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın Hırvatistan'da kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve orman teşkilatımıza sabır diliyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin. Başımız sağ olsun."