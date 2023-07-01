Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Arslanlı ile Ekinli kırsal mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi. İddiaya göre ehliyeti olmayan 18 yaşındaki N.Y. 33 AU 053 plakalı araçla Tat kırsal mahallesine gitti. Burada daha önce husumet yaşadığı şahıslarla tartışan N.Y., öfke içerisinde araca binerek mahalleden uzaklaşmak istedi.

Annenin isteği üzerine araca bindi

N.Y.'nin annesi ise mahallede bulunan arkadaşı Ferhat Güner'den çocuğunun kullandığı araca binerek herhangi bir olumsuzluk çıkarmasını engellemesini istedi. İkilinin içerisinde olduğu araç, yolda ilerlerken kayalıklara çarptı.

Kaza nedeniyle 2 arkadaş araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan şahısları çıkaran ekipler, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Ferhat Güner, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Yaralı şahsın yoğum bakımdaki tedavisi devam ederken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. iha