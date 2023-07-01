Wanhaber / Ramazan Çetin

Daha önce Bitlis Valiliği, Tatvan Kaymakamlığı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteği ile Van Gölü ve Nemrut'a dikkat çekmek için pedal çeviren aktivistler, bu yıl da önemli bir rotada pedala asılacak.

Eylül ayı içerisinde 'Bitlis Nemrut’tan Adıyaman Nemrut’a' vurgusuyla bisiklet festivali düzenleyecek olan Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, hem Van Gölü'ne hem Nemrut'a dikkat çekmeye çalışacaklar. Ayrıca söz konusu güzergahın da en iyi bisiklet parkurlarından biri olduğunu ispatlamaya çalışmak isteyen dernek, bisiklet severleri etkinliğe katılmaya davet etti.

Derneğin Kurucu Başkanı Erdoğan Özel, "Türkiye’nin en iyi bisiklet festivali rotasına aday; 'Yeryüzü Cenneti Bitlis Nemrut’tan Adıyaman Nemrut’a Pedallıyoruz' bisiklet festivali hazırlıkları devam ediyor. Van Gölü Havzası, zengin potansiyeli ile festivallerin merkezi haline gelecektir" dedi.

Dernek ayrıca 19-23 Temmuz 2023 tarihleri arasında 2. Van Denizi Yüzme Festivali, 4 - 11 Ağustos tarihleri arasında ise 5. Van Denizi Bisiklet Festivali düzenleyecek.