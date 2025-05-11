Üsküdar Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Kimyagerler Derneği işbirliğiyle bu yıl "Gıda Üretiminde Sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen 4. Uluslararası Gıda Kimyası Kongresi, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde devam ediyor.

Kongre kapsamında gerçekleştirilen özel oturuma konuşmacı olarak katılan Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Gıda Kimyasından Beyin Kimyasına: Beyin-Besin İlişkisi" konusunu ele aldı.

Tarhan, oturumdaki konuşmasında, gıda kimyası ve insan beyni arasındaki ilişkinin iki temel açıdan incelendiğini, bunlardan ilkinin "beyin-bağırsak aksı", ikincisinin ise "nöro beslenme" alanı olduğunu söyledi.

Nöro beslenmenin, beyin ve beslenme arasındaki ilişkiyi araştıran bilimsel alan olduğunu anlatan Tarhan, yapılan araştırmalara göre tüketilen besinlerin davranışları ve kişiliği etkilediğini, bu etkilerin ise epigenetik mekanizmalarla nesiller boyu aktarılma potansiyeli taşıdığını dile getirdi.

Tarhan, haz odaklı yaşam tarzının beyindeki mutluluk hormonu serotonini azalttığını ve depresyonu artırdığını ifade etti.

Yapılan bir araştırmada beyinde mikroplastik tespit edildiğini, bu durumun küresel kirlenmenin endişe verici sonuçlarından biri olduğunu vurgulayan Tarhan, "Beyne burundan girmiş, en çok oralarda var. Solunumla bir gripal esnada rahatlıkla yol buluyor, gidiyor, beyine yerleşiyor. Gıda renklendiricileri ve koruyucular gibi yapay maddeler de vücutta, özellikle yağ dokusunda birikebiliyor." diye konuştu.

Otizmde beslenmenin ve özellikle bağırsak mikrobiyotasının rolüne dikkati çeken Tarhan, özellikle çocuklarda bu unsurların incelenmesi gerektiğini, beyin üzerinde etkisinin olabildiğini dile getirdi.

Dünyada otizm vakalarının arttığını belirten Tarhan, tanının yanı sıra klinik vakalarda da ciddi artış olduğunu söyledi.

"Alzheimer hastalarında obezite sıkça görülüyor"

Alzheimer hastalığının artış sebeplerinden birinin yalnızlık olduğuna değinen Tarhan, şu bilgileri paylaştı:

"Alzheimer hastalığının oluşumu ve artış sebeplerinden biri de bireylerin beslenme alışkanlıklarıdır. Günümüzde Alzheimer hastalarında obezitenin sıkça görülmesi dikkati çekiyor. Obezite, beyindeki hücrelerin daha erken yıpranmasına neden oluyor ve bu durum Alzheimer riskini artırıyor. Obezite, yalnızca fiziksel değil, beyin sağlığı açısından da son derece önemli risk faktörüdür. Hücre yaşlanması ve ölüm süreçlerinde obezitenin etkisi büyük. Bu durum doğrudan yanlış beslenmeyle ilgili. Özellikle karbonhidrat ağırlıklı beslenme, bu bağlamda büyük risk taşıyor. Karbonhidrat odaklı beslenme tarzını yaşamın merkezine koymak, adeta bilinçli intihar gibi."

Duygusal yeme tarzının da obeziteye yol açtığını bildiren Tarhan, Türkiye'nin küresel sorun olan obezite yaygınlığında dünya üçüncüsü olduğunu ifade etti.

Beslenme ve kimya arasındaki yakın ilişkiye de dikkati çeken Tarhan, geleceğin nörokimyada olduğunu ve açlığı, tokluğu etkileyen yeni ilaçların buradan keşfedileceğini sözlerine ekledi.