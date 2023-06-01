WanHaber - ÖZEL

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanlığına, yeniden Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, Hisarcıklıoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki 79. Genel Kurul'da yapılan seçimde, 4 yıl süreyle TOBB Başkanı oldu.

TAKVA YÖNETİMDE YER ALAMAMDI

Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yönetimine girmesine kesin gözüyle bakılan Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) Başkanı Necdet Takva, TOBB yönetiminde yer alamadı. Genel Kurul öncesine kadar listelerde kesin olması beklenen Takva, sürpriz bir karar ile listede yer alamadı.

TAKVA'NIN YÖNETİMDE OLMASI ŞARTTI

Van ve ekonomisi için Necdet Takva'nın listede olması gerektiğini belirten Vanlı iş insanları, şaşkınlıklarını gizleyemedi. TOBB yönetiminde Van'ı ve bölgeyi en iyi Necdet Takva'nın temsil edebileceğini belirten iş insanları, "Necdet bey Van ve ekonomi dünyası için önemli bir isimdir. Liyakat sahibidir, görev adamıdır. Engin bilgi ve tecrübesiyle TOBB yönetimine çok yakışırdı. Biz Vanlı iş insanları olarak TOBB'da bir temsiliyet istiyorduk ama olmadı. Takva, TOBB yönetimine girmese bile yakında güzel bir göreve gelebilir" ifadelerine yer verdi.

YENİ TOBB YÖNETİMİ

Yeni TOBB Yönetim Kurulu, Ali Kopuz (İstanbul Ticaret Borsası Başkanı), Selçuk Öztürk (Konya Ticaret Odası Başkanı), Salih Zeki Murzioğlu (Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı), Tamer Kıran (İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı), Faik Yavuz (Ankara Ticaret Borsası Başkanı), Cengiz Günay (Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı), Zeki Kıvanç (Adana Sanayi Odası Başkanı), Engin Yeşil (Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı), Hakan Ülken (Aydın Ticaret Odası Başkanı), Şaban Aziz Karahmehmetoğlu (Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı), Mehmet Büyüksimitçi (Kayseri Sanayi Odası Başkanı), Mustafa Cihat Lokmanoğlu (Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı), İbrahim Burkay (Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı), Seyit Ardıç (Ankara Sanayi Odası Başkanı), Şekib Avdagiç (İstanbul Ticaret Odası Başkanı), Işınsu Kestelli (İzmir Ticaret Borsası Başkanı), Ali Çandır (Antalya Ticaret Borsası Başkanı), Ender Yorgancılar (Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı), Mehmet Tuncay Yıldırım (Gaziantep Ticaret Odası Başkanı) ve Saim Özakalın'dan (Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı) oluştu.

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Kestelli, TOBB'daki ilk kadın yönetim kurulu üye olarak seçilirken, Genel Kurul'da ayrıca kurul ve komisyonlar için de seçimler gerçekleştirildi.

Haber: Ramazan Çetin