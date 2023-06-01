Bugün yayımlanan yazısıyla HDP’nin seçim sürecindeki politikasını eleştiren partinin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yazısının ardından aktif politikayı ‘bu aşamada’ bıraktığını da açıkladı.

Kürt siyasi hareketinin önemli isimlerinden Ahmet Türk, yaşanan gelişmeler üzerine hem Demirtaş’ın eleştirilerini hem de aktif siyaseti bırakma kararını yorumladı.

10Haber’den Hazar Dost’a konuşan Ahmet Türk, “Selahattin Bey başarılı bir politikacıydı. Genç ve dinamik bir arkadaşımız. Böyle bir karar beklemiyordum” dedi.

Demirtaş ile eleştirileri ve verdiği kararın nedenlerini konuşacağını belirten Türk, Demirtaş’ın “Sesim yankılanıp bana geri dönüyor” diyerek eleştirilerinin dikkate alınmadığını belirttiği kısmı ‘doğru bulmadığını’ vurguladı. Türk, “Partinin bir merkezi var, onlarla dayanışma içinde sürdürülmesi gerekiyor” dedi.

Demirtaş’ın seçim sürecine dair eleştirilerine ise destek veren Türk, “Örgütlü bir yapı yoktu. Parti içinde birçok genel merkez oluştu” dedi.

Sandıktan çıkan sonuçların ortada olduğunu vurgulayan Türk, “Hepimizin yeniden düşünmesi gerekiyor” diyerek özeleştiri yapılması gerektiğini vurguladı.

Türk eleştirilerin haklı olduğunu belirterek “Seçim sürecinde eksiklik vardı. Bu eksiklikler, adaylıklardan programa birçok yerdeydi. Kürt bölgelerindeki sonuçlar bunu gösteriyor. Bundan sonra halk konuşacaktır” diye konuştu. Birgün