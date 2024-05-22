Necdet Ölçerman, Beşiktaş'ın köklü ve tanınmış taraftarlarından biridir. 'Udi Neco' lakabıyla bilinen Ölçerman, Beşiktaş kulübünün kongre üyesi ve futbol camiasında önemli bir isimdir.

Beşiktaş'a olan derin bağlılığı ve kulübün gelişimi için gösterdiği ilgiyle tanınan Ölçerman, son dönemlerde Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ı ziyaret ederek kulüple ilgili konularda görüş alışverişinde bulunmuştur. Bu ziyareti, Beşiktaş camiasında merakla karşılanmış ve kulüp gündemine yeni bir dinamizm getirmiştir.

Necdet Ölçerman, Beşiktaş sevgisini sadece futbol camiasında değil, dijital platformlarda da yaşatmaktadır. TikTok'ta @udineco1903 kullanıcı adıyla paylaştığı içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşmakta ve özellikle genç nesil taraftarlar arasında popüler olmaktadır. Sosyal medya üzerinden kulüple ilgili önemli mesajlar ve etkinlikler düzenleyerek Beşiktaş'ın dijital varlığını güçlendirmektedir.

Beşiktaş'a olan katkıları ve kulübün geleceği için gösterdiği ilgi, camiada büyük takdir toplamaktadır. 'Udi Neco' lakabıyla tanınan Necdet Ölçerman, hem geleneksel hem de dijital platformlarda Beşiktaş'ın değerlerini ve başarılarını ön plana çıkarmaya devam etmektedir.