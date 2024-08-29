Diyarbakır’da Kayıp Narin Olayında Şok Detaylar: Abisi Gözaltında, Kolundaki Isırık İzi Ne Anlama Geliyor?

8 Yaşındaki Narin'in Gizemli Kayboluşu: Abisi Neden Şüpheli?

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran’ın kaybolmasıyla ilgili başlatılan arama çalışmaları sürerken, olayın şüpheli detayları gün yüzüne çıkmaya başladı. 21 Ağustos’ta kaybolan küçük kızın abisi Enes Güran, soruşturmanın bir parçası olarak gözaltına alındı. Enes’in gözaltına alınma nedeni ve kolundaki ısırık izinin ardındaki gizem, soruşturmayı derinleştiriyor.

Kolundaki Isırık İzi Soruşturmayı Nasıl Etkiledi?

Gözaltındaki Enes Güran’ın kolunda tespit edilen ısırık izi, soruşturmanın seyrini değiştiren kritik bir ipucu olarak değerlendiriliyor. 18 yaşındaki Enes, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Burada, ısırık izinin kayıp Narin Güran’a ait olup olmadığı tespit edilmeye çalışılıyor.

Narin’in Abisi Enes’e Yönelik Şüpheler Derinleşiyor

Arama çalışmaları devam ederken, Narin’in kaybolmasıyla ilgili olarak abisi Enes Güran’ın gözaltına alınması, olayın gizemini daha da artırdı. Tavşantepe Mahallesi’nde gerçekleştirilen aramalarda henüz somut bir sonuca ulaşılamazken, Enes’in gözaltına alınması soruşturmanın merkezine yerleşti. Şüphelinin kolundaki ısırık izi ise bu karmaşık olayda yeni bir dönemeç olarak görülüyor.

Türkiye Nefesini Tuttu: Narin’in Akıbeti Ne Olacak?

Türkiye’nin dört bir yanından insanlar, Narin Güran’ın bulunmasını ve olayın aydınlatılmasını beklerken, abisi Enes Güran’ın şüpheli olarak gözaltına alınması dikkatleri bu trajik olayın üzerine çekti. Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ve her yeni gelişmenin kamuoyunda büyük yankı uyandırdığı bu olayda, tüm gözler Diyarbakır'daki arama çalışmalarına çevrilmiş durumda.