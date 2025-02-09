Gelecek Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, Van Spor'a Elazığ'da yapılan saldırılarla ilgili açıklamada bulundu. Van Spor'a karşı yapılan saldırıları kınayan Bilici, yapılanların milliyetçilik değil barbarlık olduğunu söyledi.

Çıkan olaylarla ilgili Elazığ Valiliği'nin gerekli güvenlik tedbirlerini almadığını belirten Bilici, Valiliğin zafiyet gösterdiğini söyledi.

İşte Bilici tarafından yapılan o kısa açıklama:

Vanspor’a Çirkin Saldırı! Maça atanan Hakemin Batmanlı olmasını kabul etmeyen lobi itiraz ediyor TFF Bursalı hakemi atıyor. Bir grup holigan Van’a dönmekte olan Vanspor takım otobüsünün önünü kesip saldırıyor. Oyuncu ve teknik ekipten yaralananlar oluyor. Sporu barış ve kardeşlikten uzaklaştırıp, ırkçılığa indirgemeye çalışanlar, millete ve ülkemize verdikleri zararın farkında mı acaba? Bunun adı milliyetçilik değil, bu barbarlık. Elazığ Valiliği; Gerekli güvenlik tedbirlerini almamış zafiyet gösterilmiştir. TFF maç öncesi hakem değişikliğini kamuoyuna açıklamalıdır.