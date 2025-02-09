Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, dün deplasmanda Elazığspor ile karşılaştı. Hakem hatalarının ayyuka çıktığı maçta 2-1 mağlup olan Van Spor, sistematik bir şekilde saldırıya uğradı. Saha içinde Elazığspor'un başlattığı olaylar saha dışına taşmış ve Van Spor FK kafilesini taşıyan araca saldırı düzenlenmişti. Bu saldırıda Van Spor'un teknik heyeti, futbolcu, malzemeci ve şoförün de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralanmıştı.

Yaşanan bu olayların ardından Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Van Şubesi, Van Spor'a destek açıklamasında bulundu.

MÜSİAD Van, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak saldırıyı kınadı. Van Spor'a geçmiş olsun dileklerini ileten MÜSİAD Van, "Van’ımızın gururu Vanspor’a ve kulüp otobüsüne yapılan çirkin saldırıyı kınıyoruz. Spor, barış ve kardeşliğin simgesidir; bu tür olaylar asla kabul edilemez. Camiamıza, yönetime ve taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yanlarında olduğumuzu vurgulamak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

MÜSİAD Van Şube Başkanı Abdullah Aras da sosyal medya hesabı üzerinden, "Vanımızın göz bebeği Vanspora yapılan çirkin saldırı bizleri hem üzmüş hem de sporun taşıdığı barış ve kardeşlik misyonuna leke düşürmüştür. Biz yine de kendimize ve kentimize yakışanla sınırlı kalalım, takımımıza, yönetime ve taraftarımıza geçmiş olsun yanınızdayız" paylaşımında bulundu.