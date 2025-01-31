Programa; AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, STK temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

MÜSİAD Van Şubesi’nde başkanlık görevini yürüten Ertuğrul Balibay, görevini Abdullah Aras’a devretti.

ERTUĞRUL BALİBAY: MÜSİAD TİCARİ PİYASAYA YÖN VEREN BİR KURULUŞTUR

Görevi devreden MÜSİAD Van Şube Başkanı Ertuğrul Balibay, derneğin global bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, “MÜSİAD; bağımsız, herhangi bir siyasi partiye, harekete bağlı olmadan, herkesin içinde bulunabileceği ticari piyasaların menfaatine çalışan, ticari faaliyetleri organize eden, ahlaklı esnaflardan oluşan bir grup oluşturup, bu grupların her ilde temsilcilik açıp, o bölgenin ticari piyasalarına olumlu anlamda yön vermek adına kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Van şube olarak 9. olağan genel kurulumuzu gerçekleştiriyoruz, hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Görevi devralacak yeni yönetimin daha iyi işler çıkaracağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

ABDULAHAT ARVAS: VAN’IN MÜSİAD’A MÜSİAD’IN DA VAN’A İHTİYACI VAR

Program kapsamında konuşan AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, geçtiğimiz günlerde yaptığı ve tartışmalara neden olan konuya açıklık getirerek; “Bir hafta dahi olmadı göreve başlayalı, bu süreçte kelimeler cımbızla alınıp provakative ediliyor. Van, burada yaşayan bütün kitlelerin, herkesin ve her kesimin evidir. Van’ın huzurunu ve kardeşliğini kirletenlere müsaade etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Van şubesinin kurucu ismi de olan Arvas, şunları dile getirdi;

“Van MÜSİAD’ı ekip arkadaşlarımızla beraber 2009 ila 2011 yılları arasında kurduk. Dönemin ticaret bakanı bizlere referans oldu, böylece Van şubesini kurduk. Bu sene ‘Ahlak’ kelimesi MÜSİAD’ın motto cümlesi olmuş, bizler ahlaka önem veriyoruz. MÜSİAD’ın mutfağında yetiştirilmiş birçok kişi Türkiye’nin farklı bölgelerinde çalışıyor. Van’ın MÜSİAD’a, MÜSİAD’ın da Van’a ihtiyacı var.”

NECDET TAKVA: 12 YILDIR MÜSİAD İLE YAKIN ÇALIŞIYORUZ

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, “2013 yılından bu yana, MÜSİAD ile yakın çalışmalar yürütüyoruz. TSO olarak tüm kurumlarla birlikte çalışıp, proje geliştirmeye ve olanak sağlamaya çalışıyoruz. MÜSİAD’ın tüm üyelerine teşekkür ediyorum. Bu süreçte birlikte güzel işler yapmaya devam etmeyi umuyorum. 2025 yılında MÜSİAD Van ve diğer iştiraklerimizle beraber çalışarak hem şehrimizi hem bölgemizi hem de ülkemizi rekabetçi hale getirme noktasında işbirliği içerisinde olacağımızı beyan ediyorum.” diye konuştu.

HAMDULLAH ŞEVLİ: İŞ İNSANLARIMIZ VAN’A SAHİP ÇIKMALI

Van MÜSİAD’ın 9. Olağan Genel Kurulunda konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, iş insanlarından üniversite için de destek beklediğini söyledi.

Şevli, yaptığı açıklamada; “Güçlü iş insanlarına her zaman ihtiyacımız var, gönül istiyor ki; iş insanlarımızın sayısı artsın, üniversite olarak güçlü iş insanlarına her zaman ihtiyaç duyuyoruz. 11-12 Nisan’da gerçekleştireceğimiz DAKAF için iş insanlarımızı ziyaret ediyoruz. Bu noktada güçlü iş insanlarımızın sayısının artmasını, memleketine, üniversitesine sahip çıkmasını, birlikte hareket edip, bir olmalarını istiyoruz, MÜSİAD bu gaye ile kurulmuştur. MÜSİAD; iş insanlarının sadece bir oda etrafında toplanması şeklinde değil, bir güç birliği yapma anlamında kurulmuş ve çalışmalarını bu şekilde sürdürüyor. Ertuğrul Balibay’a görev sürecindeki çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum, görevi devralan yeni yönetimin de üniversitemizle güçlü işbirlikleri yapmasını umuyoruz. Vanlı iş insanlarımızın memleketlerine daha çok sahip çıkmasını bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

ABDULLAH ARAS: MÜSİAD ERDEMLİ BİR TOPLULUKLAR GRUBUDUR

MÜSİAD Van Şubesinin yeni başkanı seçilen Abdullah Aras, eski yönetime teşekkür ederek, “Kurulduğu günden bugüne emek veren, bayrağı bugüne kadar getiren ve bize bu bayrağı devredecek olan sayın başkanımıza teşekkür ederim. Bugün benim için çok güzel bir gün. MÜSİAD, maddesi için maneviyatını bırakmayan, maneviyatı için de maddiyatını bırakmayan erdemli bir topluluklar grubudur. Birçok ilde bulunan iş adamları kentlerine büyük katkılar sunuyor ve istihdam alanı oluşturuyor. Örneğin sağlıkta, eğitimde ve birçok alanda destekleri oluyor. Biz kent olarak bir türlü ticari ivmeyi sağlayamıyoruz. Gelin biz bundan böyle zeki olan çocuklarımızı ticarete sevk edelim. Bir tüccar ve icraat bir ili değiştirir. Bir tüccar bölgeye katkı sunar.” ifadelerine yer verdi.

Ekonomik anlamda kalkınmak için hem merkezi hükümetle hem de yerel yönetimle ortak hareket etmek gerektiğini belirten Abdullah Aras, “Burada da olan zeki gençlerimiz ve tüccarlarımız var. Onların önünü açarak inşallah Van’a yeni katma değerler, yeni projeler kazandıracaklarından hiçbir şüphem yok. Ticaret çok önemli bir şeydir. Ticaret ağırdır ama çok bereketli bir iştir.

Özellikle helaliyle olan ticaret çok daha iyidir. Sağlıklı olan tüccar hem bu dünyada hem de öbür dünyada müreffehtir. Tüccarlarımız bu kadar zeki iken birkaç eleştiride bulunmak isterim. Kalkınabilmemiz için merkezi hükümetle entegre olmamız gerekiyor. Kalkınabilmemiz için yerel yönetimlerle de birlikte hareket etmemiz gerekir. Fakat bu iki durumu maalesef Van’da kullanamıyoruz. Bunu iyi kullanabilirsek Van çok daha iyi yerlere gelecektir. Tekrardan bu vasfı bana layık gören herkese teşekkür ederim.” şeklinde aktardı.

Dernek Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri ise şu şekilde oluştu;

YÖNETİM KURULU

Asil Üyeler

1. Abdullah Aras

2. Ercan Yıldırım

3. Faruk Tasan

4. Mehmet Salih Kiyat

5. Mehmet Yusuf Arvas

6. Yavuz Karaman

7. Yunus Özkan

8. Osman Çomak

Yedek Üyeler;

1. Cengiz Öztopçu

2. Halil İbrahim Atacan

3. İlyas Rua

4. Mehmet Ozak

DENETLEME KURULU

Asil Üyeler

1. Kerem Baynal

2. Turan Avcı

3. Emin Aydın

Yedek üyeler

1. Murat Karabulut

2. Ferit Şevgin

3. İbrahim Halil Okur

Program; Kuran’ı Kerim Tilaveti, MÜSİAD sinevizyon gösterimi, divan heyeti seçimi, konuşmalar ve genel kurulun icrası ile sona erdi.