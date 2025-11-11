Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 81 ili kapsayan “Yüzyılın Konut Projesi” ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımını hayata geçiriyor.

MURAT KURUM RAKAMI PAYLAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne yapılan başvurulara ilişkin rakamları sosyal medya hesabından paylaştı.

"TÜRKİYE EV SAHİBİ OLUYOR"

Kurum, ilk gün 936 bin 159 kişinin başvurduğu projeyle ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye ev sahibi oluyor. Yüzyılın Konut Projesi’nde ilk gün 936 bin 159 vatandaşımız başvuru yaptı. Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam en modern yuvalarla karşılık vereceğiz."