Kemerköprü Mahallesi'nde Ebrem ve Avcı aileleri arasında geçen yıl çıkan kavgada yaralananlar olmuştu.

Kaymakam Melih Aydoğan ve kanaat önderlerinin girişimleriyle aileler, mahalledeki taziye evinde bir araya getirildi.

Aile fertleri, Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından kucaklaşarak, barıştı.

Kaymakam Aydoğan, aralarındaki husumeti sonlandıran aile bireylerine teşekkür etti.

Güzel bir işe vesile olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aydoğan, "İstenmeyen bir olayı bugün rabbimizin istediği şekilde çözmek için buradayız.

Bu ilçenin büyükleri olarak kanaat önderlerimiz ile bu küskünlüğü sonlandırdık. Duyarlılığı gösteren ailelere teşekkür ederim." dedi.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Çatal, AK Parti İlçe Başkanı Kutbettin Durmaz, İlçe Müftüsü Eyyüp Babat ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurettin Yavrutürk katıldı.