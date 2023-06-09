Wanhaber / Ramazan Çetin

Van’ın Muradiye ilçesinde çevre haftası nedeniyle çöp toplama etkinliği ve çevre eğitimi programları düzenlendi.

Vangölü Aktivistleri’nin de paydaşı olduğu "Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı" kapsamında, Van Gölü farkındalığını arttırmak üzere okullarda başlatılan eğitim çalışmaları Muradiye ilçesindeki okullar ile devam etti.

Van Muradiye Anadolu Lisesi ve Van Muradiye Alparslan Fen Lisesi öğrencilerine yönelik çevre ve Van Gölü havzası eğitimleri düzenlenirken, eğitim çalışmalarının ardından çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.

Buradaki etkinliklere öğrencilerin yanı sıra Muradiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ve Vangölü Aktivistleri Derneği kurucu Başkanı Dr. Erdoğan Özel de katıldı.